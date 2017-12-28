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中央社

年底購物季 金色平板最討喜

中央社2017/12/28 09:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北28日電）年底向來是購物旺季，各種購物節慶輪番上陣，3C通路商燦坤統計蘋果（Apple）商品銷售數據，發現近兩個月iPad銷量增加兩成，以金色款式最討喜、銷售占比高達6成。

隨著年底購物旺季來臨，第4季從黑色購物節、耶誕節到跨年等購物節慶送禮需求隨之升溫。燦坤觀察今年11、12月的蘋果商品銷售數據發現，iPad銷售量與第3季相比增加兩成；其中，9.7吋iPad最受消費者青睞、銷量占比達6成。

燦坤進一步分析發現，由於金色在台灣屬於討喜吉利的象徵，故金色iPad表現一枝獨秀，銷售占比達6成。

看好消費者購物與送禮需求提升，燦坤於12月28日至明年1月2日與高雄資訊展同步推出蘋果跨年回饋活動，包括iPhone 8、iPhone X現折1000元，加送鋼化玻璃保護貼；同時祭出全館Mac筆記型電腦限量滿萬折千優惠。

此外，跨年宅商機發燒，根據PChome24h購物觀察，近期包含桌遊、夾娃娃機、爆米花機、PS4、自拍神器都進入全站關鍵字熱搜榜，綜觀近一週派對周邊商品的業績表現已成長5成，顯示隨著跨年夜逼近，帶動網購助興相關商品的買氣越趨火熱。

PChome24h購物表示，進入12月下旬，包括桌遊、電玩遊戲、自拍周邊的銷售成績都明顯上揚，像是自拍桿、夾式鏡頭及補光燈等自拍周邊商品，近兩週的整體銷量已大幅成長近6成；電玩遊戲館近兩週銷量也成長兩倍，預估此波電玩遊戲的採購熱度將持續延燒。1061228

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