年底購物季 金色平板最討喜

（中央社記者吳家豪台北28日電）年底向來是購物旺季，各種購物節慶輪番上陣，3C通路商燦坤統計蘋果（Apple）商品銷售數據，發現近兩個月iPad銷量增加兩成，以金色款式最討喜、銷售占比高達6成。

隨著年底購物旺季來臨，第4季從黑色購物節、耶誕節到跨年等購物節慶送禮需求隨之升溫。燦坤觀察今年11、12月的蘋果商品銷售數據發現，iPad銷售量與第3季相比增加兩成；其中，9.7吋iPad最受消費者青睞、銷量占比達6成。

燦坤進一步分析發現，由於金色在台灣屬於討喜吉利的象徵，故金色iPad表現一枝獨秀，銷售占比達6成。