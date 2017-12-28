蘋果3劍客領軍　台股早盤漲近百點　台幣觸29.905

封關倒數，台北股、匯市今（28）日早盤同步走揚，在台積電、鴻海及股王大立光等蘋概股領軍開高，加上造紙、玻璃等族群助攻下，台股開盤漲26.62點，以10513.29點開出，收復5日、10日、月線及10500點等關卡，盤中更攻上10584.26點、大漲近百點，股王大立光股價也收復4000元、漲逾6%，而新台幣兌美元也續升，並一度觸29.905元、升值3.5分。

在部分科技股漲幅抵銷能源股跌勢，美股4大指數收盤全面上揚，不過漲幅有限，其中道瓊工業指數以上漲 28.09 點或 0.11% 作收，成為 24774.30 點；那斯達克指數漲 3.08 點，漲幅 0.04% ，報 6939.33 點；標準普爾 500 指數收高 2.12 點或 0.08% 至 2682.42 點；費城半導體指數收高 4.48 點或 0.36% ，來到 1263.36 點。