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蘋果3劍客領軍　台股早盤漲近百點　台幣觸29.905

記者顏真真／台北報導2017/12/28 10:15
▲封關倒數，台北股匯市12月28日早盤同步走揚，台股收復10500點，盤中大漲近百點，新台幣一度觸29.905元、升值3.5分。（圖／NOWnews 資料照片）
▲封關倒數，台北股匯市12月28日早盤同步走揚，台股收復10500點，盤中大漲近百點，新台幣一度觸29.905元、升值3.5分。（圖／NOWnews 資料照片）

封關倒數，台北股、匯市今（28）日早盤同步走揚，在台積電、鴻海及股王大立光等蘋概股領軍開高，加上造紙、玻璃等族群助攻下，台股開盤漲26.62點，以10513.29點開出，收復5日、10日、月線及10500點等關卡，盤中更攻上10584.26點、大漲近百點，股王大立光股價也收復4000元、漲逾6%，而新台幣兌美元也續升，並一度觸29.905元、升值3.5分。

在部分科技股漲幅抵銷能源股跌勢，美股4大指數收盤全面上揚，不過漲幅有限，其中道瓊工業指數以上漲 28.09 點或 0.11% 作收，成為 24774.30 點；那斯達克指數漲 3.08 點，漲幅 0.04% ，報 6939.33 點；標準普爾 500 指數收高 2.12 點或 0.08% 至 2682.42 點；費城半導體指數收高 4.48 點或 0.36% ，來到 1263.36 點。

亞洲日本、南韓股市今日開盤，日經指數開跌8點，跌幅 0.04% ；南韓股市以小漲3點開出，漲幅 0.15% 。

台股昨日上漲 64.76 點作收，漲幅 0.62% ，加權股價指數收在 10486.67 點，但成交量持續萎縮，股王大立光股價跌破 4000 元大關。今日台股則在台積電、鴻海及股王大立光等蘋概股領軍開高，加上造紙、玻璃等族群助攻下，開盤上漲26.62點，加權股價指數以10513.29點開出，並連續收復5日、10日、月線及10500點等關卡，盤中更攻上10584.26點、上漲97.59點，股王大立光股價漲逾6%，收復4000元，台積電及鴻海也有1%以上漲幅，大盤目前仍上漲80餘點。

至於新台幣，匯銀人士指出，由於美元走弱，新台幣兌美元今日早盤以29.937元、升值0.3分開出後，在台股漲近百點及出口商年底作帳拋匯下，新台幣兌美元一度觸29.905元、升值3.5分，目前在29.91元震盪。
 

關鍵字台股美股台積電大立光新台幣美元蘋概股
美股小漲　台蘋概股續弱難免整理原油價創今年新高　汽柴油將連3漲

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