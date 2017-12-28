邱伊翎：不明白陸方為何挑李明哲

還原李明哲專題（中央社記者繆宗翰台北28日電）談起李案發生至今，擔任李明哲救援大隊發言人的邱伊翎說，即便台灣有許多主張自由民主理念的非政府組織（NGO），但這麼做的人「真的是少數」。
李明哲今年3月中旬入境中國大陸後從此失聯。他的妻子李凈瑜後續展開一系列救援行動。包含親赴海峽交流基金會委託送藥、赴行政院大陸委員會商討救援計畫等。這段期間，最常陪同李凈瑜面對媒體記者訪問的就是台灣人權促進會秘書長邱伊翎。
邱伊翎表示，過去未與李明哲直接接觸，但台灣人權促進會以往舉辦人權活動時，李明哲曾主動擔任義工，「但也就是很平常的義工」，看不出特別之處。
她與家屬也始終不明白「陸方為什麼挑上李明哲」。邱伊翎認為，李明哲的特別之處，可能就是他願意花心力透過網路通訊，以自製課程向中國大陸人士講述民主自由議題，甚至每年一次赴陸交流。即便台灣有許多主張自由民主理念的NGO，但這麼做的人「真的是少數」。
巧的是，採訪當天，中國國務院公布了「反間諜法實施細則」，除針對境外組織、代理人、敵對組織、間諜器材等做出定義，還認定「分裂國家、破壞國家統一」等，屬間諜行為外的危害國家安全行為。
對於這一切，邱伊翎坦言，李明哲案的結果與中國大陸日趨嚴格的社會控制，確實引起許多台灣NGO對赴陸交流產生寒蟬效應。「縱使是不涉及政治的社福NGO，交流過程總會提到兩岸差異。但在中國的維權案例中，也有爭取社福權利就被判煽動顛覆國家的案例，這要台灣NGO如何安心交流？」
邱伊翎說，李明哲所提倡的精神、論述，在一般自由民主國家都是再正常不過的事。但陸方甚至把李明哲在臉書（Facebook）上的言論都當作罪證，這勢必引起台灣民眾的恐懼。
她認為，面對中國大陸日漸壯大的勢力，台灣民眾如果想要維護自己的人權或相關權益，就應該要站出來關心並譴責這些案例，讓陸方知道，這麼做會引起反彈，否則這種侵犯人權的行為將會更加肆無忌憚。1061228