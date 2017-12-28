邱伊翎：不明白陸方為何挑李明哲

還原李明哲專題（中央社記者繆宗翰台北28日電）談起李案發生至今，擔任李明哲救援大隊發言人的邱伊翎說，即便台灣有許多主張自由民主理念的非政府組織（NGO），但這麼做的人「真的是少數」。

李明哲今年3月中旬入境中國大陸後從此失聯。他的妻子李凈瑜後續展開一系列救援行動。包含親赴海峽交流基金會委託送藥、赴行政院大陸委員會商討救援計畫等。這段期間，最常陪同李凈瑜面對媒體記者訪問的就是台灣人權促進會秘書長邱伊翎。

邱伊翎表示，過去未與李明哲直接接觸，但台灣人權促進會以往舉辦人權活動時，李明哲曾主動擔任義工，「但也就是很平常的義工」，看不出特別之處。