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理財機器人風吹進台灣經驗及提高勝率才是致勝法門

財經中心／綜合報導2017/12/28 14:00
▲機器人理財正夯，各家業者紛紛爭奪這塊大餅。（圖／資料照片）
▲機器人理財正夯，各家業者紛紛爭奪這塊大餅。（圖／資料照片）

機器人理財無疑是2017年最熱門的話題之一，自金管會證期局開放自動化投資顧問業務後，國內金融、投信投顧業者也推出自家的理財服務，截至目前已有中信、王道等銀行加入，而投信業則以本土的復華投信拔得頭籌。

談起機器人理財這股風潮，海外其實早已是風潮，全球最大資產管理公司貝萊德集團，在2015年時就已買下Future Advisor，跨入機器人理財顧問產業。知名的索羅斯基金管理公司主席索羅斯的兒子羅伯特．索羅斯，也辭去高達260億美元的家族基金總裁，原因之一是因為「電腦模型預測更準，公司越來越難創造超額報酬」。

根據市場研究機構Statista指出，目前全球有約1,230萬人使用機器人理財服務，並預估到2021年時，透過機器人理財的投資人數將接近1億人，約以年化47.5%的速率成長中。同時，全球四大會計師事務所安侯建業（KPMG）也預估，2020年全球機器人理財產業將可達5,000億美元、管理資產更可望達到2.2兆美元，相當於新台幣66兆元。

機器人理財概括來說，就是透過電腦模型歸納運算、提供投資規劃，投資人可以不用煩惱「挑產品」與「選時機」，透過風險屬性及投資需求，加以系統化的歸納及運算，就能夠享有優化後的投資組合建議，甚至還能進一步執行、監控及調整等理財服務。

過往金融業者提供的理財服務，通常門檻相對高，投資的顧問費也相對來得高，反觀近期推出的理財機器人服務，具有低成本及低門檻的優勢，也相對親民許多，擺脫過往富人才有機會享有投資顧問的問題。

目前王道銀的理財機器人最低投資門檻為1,000元，可採定時定額及單筆的投資方式，著重於自動化的系統配置資產，投資人可依照風險屬性，由系統配置相關標的，而中信銀的機器人服務門檻為5萬元，主要也是採用專業模型搭配投資顧問團隊的方式來協助投資人。


▲台灣金融業者目前推出理財機器人服務。（圖／資料來源：各金融機構）

而國內第一家投信推出理財機器人的復華投信，單筆門檻雖相對較高為新臺幣12萬元，但其自動化服務還包括監控及再平衡投資，如「強勢通」即依照演算法24小時監控並不定時提供調整建議，經投資人確認後便執行再平衡交易，也就是說隨時都為投資人篩選一籃子的強勢基金，以積極追求投資效率為訴求，並非只是資產配置建議。

此外，復華投信推出的「強勢通」與「低點通」這兩隻理財機器人服務，可分別對應多頭和低檔市場，符合台灣人多頭時愛追高、低檔時搶機會財的個性。更值得關注的是，復華理財機器人具有多年的研發與市場經驗，，除將計量模組應用在旗下的組合型基金操作上，還提供完整的回測數據，讓投資人心底更有譜。

以國內外理財機器人平台來看，目前絕大部分都沒有手續費與信託費，僅收取顧問年費，至於投資組合部分，國外平台幾乎都是全自動理財，國內則多是自動化系統再加上理專顧問，復華投信採自動化、監控與投資組合再平衡，不但跟上國際腳步，且市場多空都能做投資。

理財機器人能克服人性弱點，也可以讓投資人不用面對理專顧問的人情與業績壓力，更能落實投資紀律。相對來說較適合沒有時間做功課的投資人，或是認同計量邏輯的投資者，但像是本身喜歡人的服務、本來就是專業的操盤高手，或是買來買去都是那幾支基金的投資人，就相對來說較為不適合。

面對詭局多變的投資市場，更應慎選投資理財的工具及方法，才能避免追高殺低。復華投信建議，選擇業界有過實證的理財服務公司相當重要，像是復華的計量研究及團隊超過百人，歷年來也抱走了國內外基金大獎高達93座，希望幫助投資人提高投資勝率。

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