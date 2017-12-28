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中央社

iPhone X銷售如何 這統計秀端倪

中央社2017/12/28 09:51
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）iPhone X銷售表現外界高度關注。外媒引述分析機構指出，iPhone X首發後30天銷售估占整體iPhone銷售比重約30%。iPhone 8/8Plus合計占比約40%。

國外科技網站9To5Mac引述機構CIRP（ConsumerIntelligence Research Partners）調查分析，iPhoneX首發後30天銷售表現，估占同期整體iPhone銷售比重約30%。

另一方面，iPhone 8和iPhone 8 Plus合計占同期整體iPhone銷售比重約40%。值得注意的是，儘管已是一年前的產品，iPhone 7和iPhone 7 Plus占同期整體iPhone銷售比重，仍達到約20%。

相較之下，iPhone 7和iPhone 7 Plus在一年前首發後30天，占當時整體iPhone銷售比重，超過70%。

CIRP指出，相關統計無法推測iPhone X的實際銷售狀況，因為蘋果未透露3款旗艦機種的銷售數字，不過可推測iPhone X在首發後30天的銷售狀況，多少受到零組件供應鏈出貨受限影響，同時消費者因iPhone X價格呈現觀望，也是原因之一。

iPhone X在美國Apple Stores的鋪貨率持續攀升。國外科技網站Appleinsider引述創投公司LoupVentures分析師孟斯特（Gene Munster）投資筆記指出，在12月18日到25日當週，iPhone X在美國AppleStores鋪貨率，已從56%提升到97%。1061228

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