iPhone X銷售如何 這統計秀端倪

另一方面，iPhone 8和iPhone 8 Plus合計占同期整體iPhone銷售比重約40%。值得注意的是，儘管已是一年前的產品，iPhone 7和iPhone 7 Plus占同期整體iPhone銷售比重，仍達到約20%。

相較之下，iPhone 7和iPhone 7 Plus在一年前首發後30天，占當時整體iPhone銷售比重，超過70%。

CIRP指出，相關統計無法推測iPhone X的實際銷售狀況，因為蘋果未透露3款旗艦機種的銷售數字，不過可推測iPhone X在首發後30天的銷售狀況，多少受到零組件供應鏈出貨受限影響，同時消費者因iPhone X價格呈現觀望，也是原因之一。

iPhone X在美國Apple Stores的鋪貨率持續攀升。國外科技網站Appleinsider引述創投公司LoupVentures分析師孟斯特（Gene Munster）投資筆記指出，在12月18日到25日當週，iPhone X在美國AppleStores鋪貨率，已從56%提升到97%。1061228