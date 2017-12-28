網購年度風雲商品出爐 日用品占大宗

今年入圍的商品包含韓式點心麵、台灣藝人研發的快煮麵、保冷杯、衛生棉、日本洗顏皂、日本塑身保健食品、尿布、移動式空調、高容量行動電源，以及年年奪得熱銷冠軍、年銷數千萬包的衛生紙。

隨著2017年接近尾聲，各大通路及品牌紛紛公布年度暢銷排行。momo購物網統計站上超過200萬件商品以及超過千萬筆訂單，加上網路社群討論量、點擊、觸及人數及商品銷售表現等指標，綜合出10大風雲商品，藉此回顧過去一年的消費狀況。

（中央社記者吳家豪台北28日電）momo富邦媒旗下momo購物網公布2017年10大風雲商品，今年入圍的商品類別以居家生活用品占4項最多、食品占2項居次，另外家電、3C、美妝、保健品各占1項。

momo購物網發布新聞稿表示，從今年的風雲商品榜可以觀察到，網路社群口碑及網紅經濟帶起的消費力不容小覷，消費者購買日用品的數量也十分驚人，顯見網路已成為消費者購買日用品的首選通路。

momo購物網分析，從飲食來看，隨著宅經濟及單身經濟興起，加上食安考量，快煮麵、泡麵成為許多人快速解決一餐的選擇；從居家生活來看，網購的下單及配送較實體通路來得方便許多，因此民眾喜愛上網購買日用品。

家電用品方面，momo購物網觀察，溫室效應使得氣溫屢創新高，加上現代居住空間坪數普遍不大，帶動移動式空調熱賣；在3C商品方面，隨著智慧型行動裝置普及率的攀升，民眾對於行動電源的使用需求也提升。1061228