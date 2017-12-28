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中央社

最新癌症登記報告 每5分鐘1人罹癌

中央社2017/12/28 10:05
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北28日電）國健署今天公布民國104年癌症登記報告，罹癌人數比103年增加2009人，新發罹癌人數達到10.5萬人，每5分鐘就有1人罹癌，比前一年又快了6秒。

衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會公布最新癌症登記報告，報告中指出，10大癌症罹癌人數排名和去年相同，由大腸癌第10度蟬聯首位，其次依序為肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽及下咽）、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌、食道癌。

癌症報告中指出，104年癌症新發人數為10萬5156人，每10萬人就有302人罹癌，比前一年減少1.8人；全癌標準化發生率雖下降，癌症時鐘卻再次撥快，平均5分鐘就有1人罹癌，比前一年快了6秒。

此外，104年人數減少的癌症中，以大腸癌最為顯著，不僅比前一年減少185人，每10萬人中也減少1.7人，是發生人數、發生率下降最多的癌症，顯示民眾參與大腸癌篩檢效果逐漸顯現，也是10年來首次下降。

從長期趨勢來看，台灣民眾整體癌症標準化發生率呈現上下波動，死亡率則呈現趨緩且有穩定下降趨勢，其中，肝癌、胃癌、皮膚癌已連續6年呈現下降；大腸癌、口腔癌、攝護腺癌、食道癌則為上下波動；乳癌、甲狀腺癌、子宮體癌呈現增加趨勢。1061228

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