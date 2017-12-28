護照出包被拔官　立委為駐加代表龔中誠抱不平

二代晶片護照出包，外交部昨火速懲處負責的領務局前後任局長，現任局長陳華玉調降參事，前任局長、駐加拿大代表龔中誠則調回外交部，不過龔中誠對懲處難以接受，朝野立委今(28)日也為龔中誠抱不平。

因護照出包案被調職，龔中誠表示，他在凌晨接到電話告知，深感震驚，難以置信、難以接受。他說，在他離開領務局一年多後，護照內容有什麼更改，他完全不知道，卻突然遭到如此處分，「把前後任局長各打50大板，這叫公平嗎？」

民進黨立委羅致政指出，護照出包最主要是執行面出了問題，龔代表的反彈是因為調查過程沒有被徵詢，就直接接到外交部通知，說他要被調職，這樣的反彈是可以理解的，雖然尊重外交部的決定，但當事人的不滿，外交部要試著去疏導。