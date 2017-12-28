NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈陳明文主張　全國整併為7大直轄市雲嘉嘉副首長會議　區域觀光協商HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
政治

護照出包被拔官　立委為駐加代表龔中誠抱不平

記者邱明玉 / 台北報導2017/12/28 10:27
▲第二代晶片護照內頁底圖疑似誤植美國機場圖樣，除現任領務局長陳華玉調職，外交部27日表示，前領務局長、現任駐加拿大代表龔中誠（圖）調部辦事，從即日起生效。（圖／中央社）
▲第二代晶片護照內頁底圖疑似誤植美國機場圖樣，除現任領務局長陳華玉調職，外交部27日表示，前領務局長、現任駐加拿大代表龔中誠（圖）調部辦事，從即日起生效。（圖／中央社）

二代晶片護照出包，外交部昨火速懲處負責的領務局前後任局長，現任局長陳華玉調降參事，前任局長、駐加拿大代表龔中誠則調回外交部，不過龔中誠對懲處難以接受，朝野立委今(28)日也為龔中誠抱不平。

因護照出包案被調職，龔中誠表示，他在凌晨接到電話告知，深感震驚，難以置信、難以接受。他說，在他離開領務局一年多後，護照內容有什麼更改，他完全不知道，卻突然遭到如此處分，「把前後任局長各打50大板，這叫公平嗎？」

民進黨立委羅致政指出，護照出包最主要是執行面出了問題，龔代表的反彈是因為調查過程沒有被徵詢，就直接接到外交部通知，說他要被調職，這樣的反彈是可以理解的，雖然尊重外交部的決定，但當事人的不滿，外交部要試著去疏導。

民進黨立委黃偉哲說，個人造業個人擔，外交部應該查清楚，前任的龔局長已經是駐加拿大代表，現在為了一個圖案的問題，馬上被拉下馬，難怪他會不滿，人家還在第一線打仗，突然把兵權給減了，這部分太粗糙急躁了。

國民黨立委曾銘宗指出，外交部處理不盡合適，出包了危機處理沒做好，又把責任推給中央印製廠，處理上是不當，但把領務局長降調，以及把駐加代表調回來，也沒有必要，會打擊一般事務官的士氣。

曾銘宗說，這樣的處分不符合比例原則，可以記個過、或申誡檢討後續處理會比較適當。

關鍵字陳華玉龔中誠護照領務局羅致政
陳弘志》快點下台！清出防火巷黃創夏》2018國運籤詩是‧‧‧

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan