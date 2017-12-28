12月出口表現 財長：估雙位數成長

對此許虞哲表示，今年經濟情況不錯，主計總處預測今年經濟成長率為2.58%，且今年前11月出口年增率達13.1%，12月應該也是雙位數成長，因此景氣燈號轉為黃藍燈，應只是短期現象。

（中央社記者邱柏勝台北28日電）財政部長許虞哲表示，今年出口表現不錯，前11月出口年增率13.1%，「12月應該也是2位數」，且主計總處公布今年GDP成長率為2.58%，景氣燈號雖然轉為黃藍燈，但應只是短期現象。

而今年股市量能增溫，也挹注證交稅稅收，許虞哲表示，今年12月證交稅表現比過去好很多，去年12月上市櫃股票每日成交量只有新台幣800多億元，但今年來到1500多億元，最近外資開始休假，但還是維持1200億元至1300億元水準。「雖然有當沖降稅，但證交稅頂多打個8折，因此12月證交稅還是會比去年好很多」。

此外，行政院長賴清德日前表示，明年將修財政收支劃分法，但在野黨認為只是資源重分配，但無法解決地方政府資源分配不均的問題。對此許虞哲回應，「財政部總要試著擬」，相信地方政府一定會有不同意見，但財政部會盡力溝通，想辦法求取平衡。

日前台灣綜合研究院創辦人劉泰英表示，明年恐有金融風暴；前行政院長陳冲也說，金融危機「有跡可循」，媒體問是否可能成真？許虞哲表示「應該不會」，市場會記取過去爆發金融風暴的教訓。1061228