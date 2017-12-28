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中央社

陸製兒童彩妝恐含石綿 美零售業者下架

中央社2017/12/28 10:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭27日專電）總部設於美國的知名飾品連鎖店Claire's，店中販售的多款兒童彩妝用品經消費者踢爆含有致癌的石綿成分後，公司已經將這批於中國製造的產品下架。

Claire's在全球共有3469家分店，公司在23日透過推特發表聲明指出，接獲媒體查詢發現，兒童彩妝商品被消費者查出成分恐含有石綿，「為求慎重起見，我們已經將這批問題的產品全數下架停售，也會立即對此展開調查。」

石綿為有毒的致癌物質，人體接觸之後可能因此罹患罕見的間皮瘤（mesothelioma）。

根據羅德島州地方電視台WJAR媒體報導，羅德島州普羅維登斯（Providence）一家律師事務所的經理華納（Kristi Warner），處理業務包括一起間皮瘤患者的聯合訴訟，訴訟內容與滑石粉（talc）含有石綿導致罹癌有關。

華納指出，幾個月前，6歲女兒收到親友贈送一款Claire's販賣的兒童彩妝盤，女兒很喜歡在參加芭蕾舞、踢踏舞發表會時妝扮自己。華納說，還沒來得及檢查化妝品成分，女兒就迫不及待地開始上妝，但檢查卻發現包裝上並未列出詳細成分，僅註明中國製造。

華納表示，當她把客戶打官司的物證送交實驗室化驗時，決定把女兒的這款彩妝盤一併附上，後來收到檢測結果，證實成分中含有石綿。

她指出，石綿可能導致間皮瘤，對人體健康來說，一旦曝露於石綿之下就有危險，「細小纖維如果卡在肺部，可能20年甚至40年後才會發病。」她表示，女兒對於檢測結果非常擔心，曾經詢問「我會不會死掉？」

華納表示，她與同事拜託全美各地親友，把從不同Claire's分店買到的17款類似兒童彩妝產品，統統寄到實驗室接受檢測，檢測結果發現所有產品都含有石綿。1061228

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