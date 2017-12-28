陸製兒童彩妝恐含石綿 美零售業者下架

（中央社記者顏伶如波特蘭27日專電）總部設於美國的知名飾品連鎖店Claire's，店中販售的多款兒童彩妝用品經消費者踢爆含有致癌的石綿成分後，公司已經將這批於中國製造的產品下架。

Claire's在全球共有3469家分店，公司在23日透過推特發表聲明指出，接獲媒體查詢發現，兒童彩妝商品被消費者查出成分恐含有石綿，「為求慎重起見，我們已經將這批問題的產品全數下架停售，也會立即對此展開調查。」

石綿為有毒的致癌物質，人體接觸之後可能因此罹患罕見的間皮瘤（mesothelioma）。