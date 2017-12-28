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政治

共機擾台資訊　馮世寬：有特殊狀況會公布

記者呂烱昌／台北報導2017/12/28 11:02
▲國防部長馮世寬28日表示，中共軍機遠海長航資訊如果無特殊情況，將不會公布。（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.28）
▲國防部長馮世寬28日表示，中共軍機遠海長航資訊如果無特殊情況，將不會公布。（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.28）

國防部今(28)日舉行「107上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，國防部長馮世寬致詞時表示，中共軍機遠海長航資訊如果無特殊情況不會公布。

馮世寬以「遠海長航」稱呼共機擾台，他表示，日前有外國智庫友人拜訪時問他，是否以後都不公布中共機、艦遠海長航資訊，馮世寬回答說，國軍與國安機制溝通機制良好，如果有特殊情況會忠誠地向上面反映。

馮世寬說，國軍不論面對什麼樣的困難都會以行動捍衛國家、保衛人民，犧牲奉獻在所不惜，這是國軍奉行不二使命，國軍要讓民眾深深信賴國軍存在價值，內心尊敬國軍。馮世寬說，他要以這段和朋友的對話，勉勵今天的晉任將領。

馮世寬指出，美國在1991年元月發起沙漠之盾攻擊伊拉克、解救科威特的戰爭，迄今寫下人類科技用於戰爭的歷史新篇，讓大家驚奇讚嘆，國防部史政單位翻譯數百本美國中東戰爭技術，那是美國和聯軍以血汗凝成的結晶，他期勉晉升的將領在繁忙工作之餘努力精進。

馮世寬最後指出，再先進武器和再好制度，都要優質、技熟、忠貞、勇敢的官士兵才能運作，他請各位將領在人才培育上盡心盡力，使國家有可用之才，使國軍後繼有人，他也感謝將領們的眷屬，犧牲青春、為國家付出，將領們才能無後顧之憂，下部隊參加演訓。

國防部指出，此次晉任人員分屬總統府、國防部、國安會、國安局等4個單位，晉任中將人員計馬英漢、羅德民、張 捷、黃金財、王瑞麟、陳國華等6員；晉任少將人員計葉瑞家、廖述煌、董紹明、鄭廉康、李韋德、莊有凱、林正廷、尹昌榮、吳廣菖、吳松齡、彭建雯、李鳳翔、邱俊榮、張獻瑞、顧志中、周忠恕、張明德、樊傳聲、林志宏、曹定明、李慶然、解駿山、林重宏、高士桓、林國元等25員，合計31員。

關鍵字馮世寬將官晉升共機
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