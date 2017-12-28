共機擾台資訊　馮世寬：有特殊狀況會公布

國防部今(28)日舉行「107上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，國防部長馮世寬致詞時表示，中共軍機遠海長航資訊如果無特殊情況不會公布。

馮世寬以「遠海長航」稱呼共機擾台，他表示，日前有外國智庫友人拜訪時問他，是否以後都不公布中共機、艦遠海長航資訊，馮世寬回答說，國軍與國安機制溝通機制良好，如果有特殊情況會忠誠地向上面反映。

馮世寬說，國軍不論面對什麼樣的困難都會以行動捍衛國家、保衛人民，犧牲奉獻在所不惜，這是國軍奉行不二使命，國軍要讓民眾深深信賴國軍存在價值，內心尊敬國軍。馮世寬說，他要以這段和朋友的對話，勉勵今天的晉任將領。