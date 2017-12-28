共機艦動態 馮世寬：會坦承告訴民眾

國防部日前表示，為了不隨中共心理戰起舞，若無特殊狀況，不再公布共機艦遠海長訓的訊息。馮世寬今天致詞時表示，最近有一名智庫朋友問他，中華民國是民主自由國家，人民有知情權，從此以後是不是不再公布這類活動？

（中央社記者呂欣憓台北28日電）國防部長馮世寬今天表示，關於共機艦遠海長航動態，國防部和國安機制有良好運作，如果有特殊狀況會忠誠向上面反映，也會坦承告訴全國民眾，讓民眾信賴國軍存在價值。

馮世寬說，他特別告訴這位朋友，國防部和國安機制有良好運作，如果有特殊狀況會忠誠向上面反映，也會坦承告訴全國民眾。

馮世寬表示，他也告訴這位朋友，國軍不論面對怎樣困難，都會以行動捍衛國家、保護人民，犧牲奉獻在所不惜，這是國軍奉行不二使命，國軍要讓民眾深深信賴國軍存在價值，內心尊敬國軍。馮世寬說，他要以這段和朋友的對話，勉勵今天的晉任將領。

馮世寬指出，美國在1991年元月發起沙漠之盾攻擊伊拉克、解救科威特的戰爭，迄今寫下人類科技用於戰爭的歷史新篇，讓大家驚奇讚嘆，國防部史政單位翻譯數百本美國中東戰爭技術，那是美國和聯軍以血汗凝成的結晶，他期勉晉升的將領在繁忙工作之餘努力精進。

馮世寬最後指出，再先進武器和再好制度，都要優質、技熟、忠貞、勇敢的官士兵來運作，他請各位將領在人才培育上盡心盡力，使國家有可用之才，使國軍後繼有人，他也感謝將領們的眷屬，犧牲青春、為家付出，將領們才能無後顧之憂下部隊、參加演訓。1061228