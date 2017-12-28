原物料持續發燒 鋼鐵股上演補漲行情

（中央社記者韋樞台北28日電）原物料行情持續發燒，鋼鐵股繼中鋼調漲明年首季內銷報價後，子公司中鴻亦調漲明年1月內銷報價每公噸新台幣300元，帶動鋼鐵類股早盤走揚0.88%。

第4季向來是傳統產業旺季，帶動各項原物料行情走揚，上週澳洲鐵礦砂每公噸由70.3美元漲至73.55美元，中鋼明年首季內銷盤價平均每公噸基價微漲新台幣327元，漲幅1.5%。

中鋼雖然3號高爐大修，且為了空污減排，諸多高爐的周邊設備亦配合停產，但在報價走揚下，訂單早已接滿；中鋼子公司中鴻亦決定調漲明年1月份內銷盤價，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍等大宗底材鋼品，每公噸均調漲300元，為近3個月來首度漲價。