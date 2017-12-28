原物料持續發燒 鋼鐵股上演補漲行情

（中央社記者韋樞台北28日電）原物料行情持續發燒，鋼鐵股繼中鋼調漲明年首季內銷報價後，子公司中鴻亦調漲明年1月內銷報價每公噸新台幣300元，帶動鋼鐵類股早盤走揚0.88%。
第4季向來是傳統產業旺季，帶動各項原物料行情走揚，上週澳洲鐵礦砂每公噸由70.3美元漲至73.55美元，中鋼明年首季內銷盤價平均每公噸基價微漲新台幣327元，漲幅1.5%。
中鋼雖然3號高爐大修，且為了空污減排，諸多高爐的周邊設備亦配合停產，但在報價走揚下，訂單早已接滿；中鋼子公司中鴻亦決定調漲明年1月份內銷盤價，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍等大宗底材鋼品，每公噸均調漲300元，為近3個月來首度漲價。
不但中鋼、中鴻等高爐熱軋業者調漲明年首季報價，電爐業者豐興也連續數週盤中調漲廢鋼收購價。豐興說，從10月至今原物料價格走揚，相對廢鋼收購價和鋼筋價走高，當週產能週一當天全滿，手腳慢的客戶只能等下週的新報價。
鋼鐵股上演補漲行情戲碼，股價近日普遍上揚，中鋼開高，盤中最高24.65元，漲幅0.4%，成交量約2500餘張；中鴻開高走高，盤中最高12.75元，逾半根漲停，成交量迅速爆大量到3.7萬餘張。
豐興近日股價直直漲，今天開高走高，盤中最高58元，創下4年多以來新高價，漲幅約4%，成交量約千張；鋼鐵通路大成鋼擁抱美國基礎建設的大餅，股價近日連續上揚，今天開高走高，盤中最高22.3元，漲幅4.7%，成交量約7000張。1061228