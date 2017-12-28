朋億今掛牌上櫃 一度大漲36% 蜜月行情甜

半導體暨面板製程供應大廠朋億 (6613-TW) 今(28)日以每股 135 元掛牌上櫃，早盤股價表現強勢，最大漲幅一度達 36%，蜜月行情亮眼。

朋億是無塵室廠聖暉 (5536-TW) 子公司，受惠中國半導體及面板產業擴大資本支出投入，朋億今年前 3 季獲利賺贏去年全年，目前還握有多家知名半導體、面板及光電產業大廠持續擴大下單及工程整合服務需求，在手訂單能見度攀歷史新高，明年整體營運動能將持續向上。

展望 2018 年，朋億仍看好中國半導體及面板廠資本支出計畫將保持高度成長，目前除在既有高潔淨度化學品供應與分裝系統、特殊氣體供應系統等設備需求及整合工程服務已有良好的訂單能見度，並持續透過產品組合調整、以及管理及生產效率提升，維持整體獲利能力。