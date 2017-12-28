漲價題材股又來了 貴州茅台2018年上調茅台酒價格

中國證券網今 (28) 日報導，貴州茅台 (600519-CN)28 日發布早間公告稱，公司自 2018 年起適當上調茅台酒產品價格，平均上調幅度 18% 左右。此次價格調整將會對公司 2018 年度經營業績產生一定的影響。

貴州茅台的公告並表示，2017 年的銷售預期目標稱，貴州茅台年度生產茅台酒基酒約 4.27 萬噸，年增 9%；預計茅台酒銷量年增 34% 左右；預計實現營業總收入 600 億元人民幣以上，年增 50% 左右；預計利潤總額年增 58% 左右。公司力爭 2018 年度實現營業總收入增長 10% 以上。 公告提示，上述 2017 年度數據未經會計師事務所審計，2018 年度數據為初步計劃，存在不確定性因素。

據中國新聞網之前報導，進入 12 月，白酒企業相繼上調價格，五糧液再次提價，零售價格調整至 1099 元人民幣，五糧液 1618 零售價調整至 1199 元人民幣；12 月 4 日，水井坊宣布，即日起上調旗下部分產品的建議零售價和建議整箱團購價，調價後，水井坊典藏系列零售價已直逼五糧液。

一線白酒的提價，帶動了二線白酒的漲價風潮。劍南春、汾酒、水井坊、洋河大曲等二線白酒，由於具有全國性的銷售網絡，觸覺敏感的他們很快捕捉到了一線白酒漲價之後帶來的新動向。而今世緣、金徽酒等區域性名酒也伺機而動，紛紛啟動了漲價。

今年以來，白酒生產製造成本上漲很快。金徽酒副總經理廖結兵表示，今年以來，首先是酒廠的人工成本增加了 10%；用糧食釀造的原酒每噸增長到 4.5 萬—5 萬人民幣，釀酒成本比過去增加了 10%；受環保因素的影響，紙價升高，包裝材料上漲了 20%—40% 不等。因為上述 3 大方面的增長，今年的白酒成本增長 30%—50%。

另外，據 21 世紀經濟報導消息，在消費升級趨勢助推下，白酒行業復甦明顯。數據顯示，2016 年中國白酒行業零售額增長近 10%，遠高於葡萄酒的 5.1% 和洋酒的 2.9%，其中，500 元人民幣以上產品增幅最大，達到 15.8%；300-500 元人民幣板塊增長 10%；相比之下，100-300 元人民幣檔中低端產品的增幅最低，僅為 7.3%。

國聯證券研報指出，今年上半年高端白酒營收增速達 27.49%。業內普遍認為，目前市場正在經歷第三輪白酒牛市（2016 年 - 2020 年），行業總體收入增速延續了 2015 年以來的上升勢頭，超高端和高端產品提價帶動毛利率再上台階。