名家論壇》黃創夏／2018國運籤詩：悲慘世界‧‧‧

這不是危言聳聽，請到環保署的空氣品質監測資訊網頁去看，PM2.5的妖雲仍然一直持續在台灣上空躑躅徘徊，政府除了講一些「都是阿共ㄟ陰謀」牽拖是境外飄入，隨便開出一些「有夢最美，希望相隨」新能源幻覺空頭支票之外，毫無對策！

「妖雲罩頂呼吸難、治理失能忙沾錢；自立自強做功德、用肺發電愛台灣」是我又再度「感應」的2018年《國運籤詩》，悲慘地獄的景象浮現眼前‧‧‧

「勝選容易勝任難、空口白話空心菜；缺水缺電缺對策、多災多難多麻煩」，這是2016年底我所「感應」到的《國運籤詩》，一年過去再回顧，更增添「不幸而言中」的悲傷。

歲末年終，不能免俗地也來感應所謂的《國運籤詩》，卻有一種「真實的台灣，人民的悲哀」之背脊發涼。

可以預想口罩的生意在2018年依然會大發利市，而肺癌仍是國人生命安全最大的危害。

說到政府更讓人悲哀了，政府不但早就失去了「福國利民」的能力，連「維持門面」的本事都崩解了！

外交部推出第二代晶片護照，竟被發現，內頁底圖的桃園機場竟畫成美國「杜勒斯國際機場」。面對各方質疑，外交部還會說謊，先強調「百分之百是桃園機場」，當天晚上隨即改口認錯致歉，卻又卸責，稱是承製護照的中央印製廠美工依據自拍的桃機舊一航廈照片，加上網路上「誤植」的桃機照片創作而成，將回收20萬本錯印護照，9000多萬元成本由中央印製廠吸收。

領務局長也因此請辭主管職務，雖然如此「勇於負責」，別忘了公務員有鐵飯碗保障，還是有非主官管的官帽可戴，手上業務減少許多仍可以繼續領俸祿，這樣的不痛不癢，正說明了絕對不會讓一些怠惰的公僕有所警惕。

真的只是「誤植」嗎？更可怕的是這件事其實是在宣告政府機器已經在解體邊緣了…

這個根本不叫做「誤植」，而是整個外交體系麻木不仁了‧‧‧

領務局沒甚麼大事幹，就掌理國人出入境，連唯一的業務都搞砸了，竟無法認出國門様貌和紐約之不同？桃園機場是台灣的國門，外交體系第一線承作人員竟然不認識？正說明了相關官員的本職學能，基本素養大有問題！

就算真的是中央印製廠製作出誤，政府招標之後不是法定上有許多嚴密的驗收程序？驗收文件上蓋的那些官章，難道只是閉著眼睛胡亂就蓋？難怪王炳忠的搜索票上也是沒有法官簽名，隨便就用個官章敷衍！

而法定領務局臨櫃辦理的官員們難道發放時也看都不看，閉眼就發放給民眾？這說明了相關官員對自己手中的權責缺乏敬意、毫不在意，混吃等死、尸位素餐！

更糟糕的是有奉行「牽拖是基本國策」惡習上身，出事就第一優先想到推給別人，有「今上」一貫之風格，但請不要以為推卸責任給印製廠就可以混過去，國人要問：難道外交體系連多幾道關卡，檢驗查核的機制都沒有？

中央印製廠印什麼就收什麼，外交部衙門全在尸位素餐？

出了問題先否認丶否認不了再推缷責任丶這就是台灣搞外交的素質？

而且，這還不是第一次出糗，2017年的國慶酒會看板，也是把香港旺角街景誤當台灣夜市，還寫著「台灣有你真好」，這種頻頻在不該出糗的地方出糗之政府，螺絲不只是鬆動，而是解體，政府在治理失能邊緣了。

雖然失能，但這樣的政府卻還很貪婪，超過四千億元納稅人血汗錢的「錢沾」計畫已經啟動，這個治理失能的政府卻仍要想當「善財童子」，養蚊子和利益輸送地方派系的蚊子館，即將全面登場！

人民百姓會怎麼樣呢？勞工朋友就請不要多幻想了‧‧‧

蔡英文以總統之尊已經指令勞工要「自立自強」；而閣揆大人賴清德也訓勉勞工要多多「做功德」，至於基本工資到三萬元，只是個遙遠的承諾，真相信是傻子！

2300萬人則是繼續「用肺發電」吧，政府永遠不敢去面對台灣的能源困境，又不敢漲電價，只用文青寫些騙人的2050年美麗新世界，未來可能可以達到的再生能源遙遠夢想‧‧‧

請拋開這些不知何年何月兌現的空話，2018年在全球暖化越來越熱的當下，夏天，跳電仍是每天生活的驚喜，而在缺電危機之下，燃煤電廠的煙囪一定會繼續努力散發「滋潤」台灣人心肺的PM2.5‧‧‧

●作者：黃創夏／資深媒體人

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