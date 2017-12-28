今日廣場》陳冠榮／氣爆對我的人生帶來的變化

一般而言，我在寫文章或接受採訪時或發言時，會考慮對象和場合，釐清我能講什麼話或該講什麼話，但我今天沒有；我沒有去查這個辯論終結庭中，我該講些什麼話比較適合；我知道的只有，這是一個我可以講話給所有當事者，包含法官跟檢察官聽的場合，所以我就來抒發一下我想講很久的話。

三年多過去了，相比氣爆剛發生時，我多背了許多頭銜，自救會/善款委員會/代位求償委員會/醫療小組；幾乎每個跟受災戶/重傷/罹難者相關的資源補助，我都有著協助的責任以及力量；所以我站在這裡，不管是我的自尊還是客觀條件，都不允許我自稱一個無依無靠的平民，只顧著敘說我自己的委屈和無力；而身為醫生，見識了各式各樣的病痛意外和無助，深知痛苦沒有比較級，我更不可能讓自己站在法庭上，只為了大聲的敘說氣爆這個意外給我人生帶來的變化。對我自己而言，氣爆對我的人生我的家庭帶來的變化，跟其他所有帶給病患家庭/車禍/工傷家庭的變化一模一樣，都是意外，都是傷痛，都是失去；我們不比癌症病人的家屬偉大，我們也沒有比受傷工人的家庭重要；但我們，或說我，真的比較幸運。幸運在許多人對我們伸出援手，幸運在許多人願意聽我說話，幸運在許多人願意跟我一起面對跟挑戰這些事。

氣爆過後不久，我在網路上發文就有提到，在我心裡，跟這件事有關的所有人/公司/政府；某方面而言都是受害者；既然如此，我們所有人何不坐下來一起思考，怎麼好好解決這整件事。法庭上的我們也許是對立的，但法庭外的我們的目標是可以一致的；所以身為自救會長，我很清楚所有可能發生的耳語；但我還是向市政府伸出我的手，然後向榮化伸出手，然後向華運。很幸運的，他們都回應了我，其實以現在的社會氛圍，想要站在一起，比想要彼此對立，來得難上好多好多。我的背後不乏有人說著我被誰誰誰收買，市政府，多的是人說他們為了選舉考量做做樣子，事過境遷後就會忘了這一切；榮化，公司法的規範，難搞的董事會，做太多又怕被說理虧心虛；所以才有罹難者和解會議上副市長三番兩次的強調，說和解的資金來源，不代表最後的責任分配；華運，為了讓2500萬美金的保險金能當作和解的資金來源，我們一起努力了半年，然後失敗⋯所有人為了坐上和解簽訂的談判桌，都費盡諾大心力去解決自己背後的問題；最後，我們終於在努力中，制定了一個大方向；先由市政府一肩扛起所有的罵名與法律制度下賠償不如預期的怨言，盡速用代位求償給予所有受災者基本的補償；接著榮化身為高資本額的企業，帶頭先做罹難者的和解；之後華運打尾陣，在數個月前啟動了重傷者的和解。

在我心中，要談正義或對錯，感覺都太黑白分明了；這個世界在我心中是彩色的，在黑與白之外，有太多太多能做的事情了；所以，身為自救會長，我需要的努力，就是盡量的讓在人生的路上跌了一跤的所有人，盡力的回到他正常的軌道上；對罹難者這部分，有的人的離開，在他身邊所有人留下一個心裡的缺口，有的人的離開，卻是讓周圍的人終於能從此回到他們正常的人生；但不論這個罹難者的離開對身邊的人有什麼正面或負面的影響，我能做的，就是努力的加速這個過程，找到一個適當的代價，讓所有人放下這些事繼續往前走；不用等到法院判決後才能面對自己的人生。而從三年前所有罹難者簽訂和解的那一刻起，我聽到的罹難者家屬的聲音，從一開始全面的心痛氣憤，到現在的偶有感謝，這些都源起於一路上高雄市政府以及榮化對罹難者家屬的全面支持。

重傷者的部份相對複雜，有時候很難釐清漫天的抱怨跟不信任，是來自於身體的傷害/心靈的傷害，或是家屬希望能藉此幫他的親人爭取多一點的保障；但無論如何，我能做的，就是從這些很大的聲音裡，找出一些小小的希望前進的聲音，然後給這些聲音幫助。所以，因氣爆半身不遂的陳姿予，我鼓勵她先享受她熱愛的戶外生活，儘管癱瘓，她還是去滑了五公里的輪椅馬拉松，還去玩了浮潛；現在的她，正在接受東京馬拉松的訓練，預計後年要參與東京馬拉松的賽事。一年前，因氣爆全身燒燙傷的陳楚睿問我，他即將要去開大刀，想要找一些事情能讓他覺得有成就感的事來做，一年後的現在，他在高雄辦了攝影展，接下來要去台北開展。全身燒燙傷/截肢的徐晏祥，在初雪的那天，帶著善款支援的義肢跟我們去爬合歡山然後攻頂失敗。這些努力面對人生的力量，也許還不夠多，但確實的一個接著一個，隨著時間有著更多的人邁出他們的步伐；然而，這些東西並不是我個人的力量做的到的；這些嘗試的背後，一樣充赤著市政府的支援跟榮化/華運的支持。

三年多的時光，我們提早把一般預期十年後才能做到的事先做到了，對吧？多數的司法案件是怎麼走的呢？吵吵鬧鬧哭哭啼啼五年十年的法庭攻防，刑事庭民事庭；被害人嚷著追求真相，旁觀者懷疑著被害人追求的真相，是一種要求更高金額的藉口或是真的追求真實；檢察官法官在判決的時候，也需要考量自己的論述能不能為社會大眾所接受，能不能為被害人所接受，有沒有貼近真實；所有的辯論，除了追求真實外，無可避免地總是會染上許多額外的色彩額外的考量。

但是，如今我們把所有在最後頭才能做到的事情，通通拿到前端做好了，有市政府主導的代位求償給予所有受災戶賠償；有榮化主導的罹難者和解/有華運主導的重傷者和解，和解的金額，不是史上最高，但應該多數的條件都比法院判決條件來得好。同時市政府/榮化/華運也在背後持續幫助著想前進的人；那麼，我們有沒有機會讓所有人相信，我們所謂的追求真實，不是希望誰被定罪，不是分清誰是黑誰是白，而是真正弄清楚事情的所有來龍去脈，還給所有事物他們最原本的色彩；那麼，我們有沒有機會，看到法庭上的雙方，不是窮盡所有的力量來推諉或定責，而是運用彼此的資源去找出事情的真實？

這樣的想法，很天真或很幼稚吧？我知道一定有人會這麼想著；但三年半前，同樣許多人嘲笑著我認為市政府/榮化/華運會向我們伸出友善的手是一件多麼可笑的事，但這些嘲笑，三年半後的現在再不復見；那麼，現在的我們，有沒有機會再更進一步，讓五年十年後的我們，為了我們現在，還沒做出的不符合自己角色的事情，而慶幸著，幸好現在的我們，有這麼的做了？

●作者：陳冠榮／高雄81氣爆自救會會長

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