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中央社

范迪克轉會利物浦 創足壇後衛新天價

中央社2017/12/28 10:32
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英超名門利物浦隊今天簽下南安普敦隊的范迪克（Virgil van Dijk），據報導利物浦隊為此砸下7500萬英鎊（約新台幣30億元），讓范迪克成為全球最貴的後衛。

法新社報導，范迪克將轉隊利物浦（Liverpool）的消息已傳了數月之久，今年稍早利物浦隊還因被控違反規定接洽荷蘭籍的范迪克而被迫道歉。

利物浦隊主帥克羅普（Jurgen Klopp）一心要簽下范迪克，以改善球隊無法問鼎英超冠軍的防守漏洞。儘管切爾西（Chelsea）與曼城（Manchester City）2支豪門也表達對范迪克有興趣，但克羅普最終仍以週薪18萬英鎊（約新台幣720萬元）成功網羅到范迪克。

利物浦隊官網發出一項聲明說：「利物浦足球隊可以確認，已和南安普敦隊就范迪克轉隊一事達成共識。利物浦隊已同意與南安普敦、范迪克本人簽協議，讓26歲的後衛范迪克2018年1月1日交易窗口重啟時，轉隊到安菲爾德（Anfield，利物浦的主場）。」

范迪克7500萬英鎊的酬金，也追平了盧卡庫（Romelu Lukaku）的英超史上第2貴轉隊紀錄，只低於曼聯以9000萬英鎊（約新台幣36億元）買下波格巴（PaulPogba）。（譯者：中央社陳亦偉）1061228

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