動力-KY今天掛牌上市 開盤大漲60%

動力-KY為台灣電競顯示卡散熱風扇的龍頭廠商，目前電競相關產品應用占營收超過7成，是台灣電競純度最高的公司。動力-KY的主要客戶為微星、技嘉、華碩及美商艾維克（EVGA）等，近期隨全球電競產業的蓬勃發展，以及比特幣挖礦熱潮方興未艾，動力-KY持續保有相對穩健的成長動能。

（中央社記者韓婷婷台北28日電）電競顯示卡散熱風扇廠動力科技-KY今天以每股60元掛牌上市，掛牌首日開盤大漲60%，以96元開出，開盤後第1小時維持在高檔震盪。

動力-KY表示，明年輝達（Nvidia）及超微（AMD）預計將發表新一代的繪圖晶片，可望帶動電競相關產品應用另一波的升級潮，大幅提升散熱產品的需求。其中輝達預計明年上半年發表新一代Volta繪圖晶片系列，新一代Volta繪圖晶片較目前的Pascal架構運算效能大幅提升，對於散熱功能的需求也明顯增加；明年下半年超微預估將推出具備AI功能的新款繪圖晶片，也可望進一步帶動整體電競相關產品的升級需求。

動力-KY表示，受到電競產品運算效率及畫面解析度需求提升的帶動下，每部電競PC的電競顯示卡散熱風扇使用量從原本的1-2顆，已逐漸提升為2-3顆，動力-KY今年電競相關的散熱風扇出貨量預計將超過1000萬套，市占率持續擴大。

動力-KY董事長許文昉表示，因應全球電競產業的高成長趨勢，以及AI、VR等新應用推升，2018年將擴充產能，並進軍大陸市場。

動力-KY今年前3季合併營收新台幣8.68億元，稅後淨利6139萬元，EPS為3.08元，其中第3季合併營收3.99億元，稅後淨利4031萬元，EPS1.91元，單季獲利表現超越上半年。11月合併營收創歷史次高達1.46億元，較上月增加22.49%，且較去年同期成長27.89%，累計今年1-11月合併營收則為11.34億元，年增率7.72%。1061228