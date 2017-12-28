總統促嚴密監控共軍 適時採取必要措施

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天說，；中國大陸在東亞區域頻繁的軍事動態，已經一定程度影響了區域的安全穩定；國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全區域和平穩定。
蔡總統出席「107上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」。
蔡總統致詞時，要將官們回想投身軍旅以來，一路走來的酸甜苦辣，還有在這個過程中，家人給各位的支持跟鼓勵。她說，今天是各位軍旅生涯中的光榮時刻，也是對家人感恩、感謝的重要時刻。
蔡總統說，各位都是國軍的骨幹、最重要的領導幹部，今天能夠晉升，代表著你們在每一個崗位上，一路走來的付出，戮力於戰訓本務的努力，得到部隊最大的肯定；她以三軍統帥的身分，向大家道賀，也要代表國家表達誠摯的感謝。
她說，2017年即將進入尾聲，這一年以來，國軍不只順利執行「漢光33號實兵演練」、以及 「政軍兵推」等各項重要演訓任務，另外 包括資通電軍指揮部、空軍「P-3C反潛機」、 以及「防空暨飛彈指揮部」也都一一成軍就位。
蔡總統說，除了官士兵弟兄姐妹在戰訓本務上有優秀表現，國防部也非常努力，持續推動國防改革。
她細數，今年增加了「國軍戰航管勤務」等6項加給，其他，像是改善國軍的工作環境、部隊的營舍整建、以及裝備更新，還有攸關國家安全的重要基礎，國防自主發展等重大工作，也都在全力進行中。
蔡總統說，她要向所有同仁和社會大眾宣示，「政府非常支持國軍，推動國防事務改革的方向非常堅定，我們充滿決心、前進不懈」。
她強調，「國家寧可百年無戰事，不可一日無戰備」。這段時間以來，中國大陸在東亞區域頻繁的軍事動態，已經一定程度影響了區域的安全穩定。「而我國一直是區域中，安全穩定的貢獻者」，因此，「國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定」。1061228