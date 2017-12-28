總統促嚴密監控共軍 適時採取必要措施

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天說，；中國大陸在東亞區域頻繁的軍事動態，已經一定程度影響了區域的安全穩定；國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全區域和平穩定。

蔡總統出席「107上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」。

蔡總統致詞時，要將官們回想投身軍旅以來，一路走來的酸甜苦辣，還有在這個過程中，家人給各位的支持跟鼓勵。她說，今天是各位軍旅生涯中的光榮時刻，也是對家人感恩、感謝的重要時刻。

蔡總統說，各位都是國軍的骨幹、最重要的領導幹部，今天能夠晉升，代表著你們在每一個崗位上，一路走來的付出，戮力於戰訓本務的努力，得到部隊最大的肯定；她以三軍統帥的身分，向大家道賀，也要代表國家表達誠摯的感謝。