謝長廷出手：陳菊的新書「內心話」與事實出入很大

駐日代表謝長廷今(28)日透過臉書隔海聲援子弟兵管碧玲，指出高雄市長陳菊的新書「很多描述與事實出入很大」。且陳菊的新書仍未停售，是在繼續傷害管碧玲。

謝長廷說，陳菊的「內心話」是個人主觀的感受，查對當年的紀錄，大家就會發現書中很多描述與事實出入很大。

謝長廷指出，當年高雄市長黨內初選，前總統陳水扁、游錫堃和他，都先後支持葉菊蘭，而沒支持陳菊，這不是派系考量，而是為了高雄市勝選的大戰略。

謝長廷說，大家青睞葉菊蘭，是因爲她爭議少。當時陳菊陷入外勞風暴責任、以及爆料「有力人士」等爭議。且管碧玲是當年最早宣布參選市長，比陳菊還早。管碧玲去登記，本是自然的事，由於當時大家焦點放在「徴召葉菊蘭」，管碧玲的參選因此被邊緣化，直到陳菊堅持登記辦初選，導致無法徴召葉菊蘭後，管碧玲又被拜託如果勝出，要留下可以徵召葉菊蘭出缐的空間。講起來，管碧玲當年在高雄勝選的大戰略下，也是萬般無奈的被協調者。