謝長廷出手：陳菊的新書「內心話」與事實出入很大

駐日代表謝長廷今(28)日透過臉書隔海聲援子弟兵管碧玲，指出高雄市長陳菊的新書「很多描述與事實出入很大」。且陳菊的新書仍未停售，是在繼續傷害管碧玲。
謝長廷說，陳菊的「內心話」是個人主觀的感受，查對當年的紀錄，大家就會發現書中很多描述與事實出入很大。
謝長廷指出，當年高雄市長黨內初選，前總統陳水扁、游錫堃和他，都先後支持葉菊蘭，而沒支持陳菊，這不是派系考量，而是為了高雄市勝選的大戰略。
謝長廷說，大家青睞葉菊蘭，是因爲她爭議少。當時陳菊陷入外勞風暴責任、以及爆料「有力人士」等爭議。且管碧玲是當年最早宣布參選市長，比陳菊還早。管碧玲去登記，本是自然的事，由於當時大家焦點放在「徴召葉菊蘭」，管碧玲的參選因此被邊緣化，直到陳菊堅持登記辦初選，導致無法徴召葉菊蘭後，管碧玲又被拜託如果勝出，要留下可以徵召葉菊蘭出缐的空間。講起來，管碧玲當年在高雄勝選的大戰略下，也是萬般無奈的被協調者。
謝長廷指出，陳菊新書「內心話」以派系鬥爭為主軸看當年過程，扭曲民進黨當年背水一戰的整體策略，對葉和管的角色也相當誤解。目前「內心話」仍繼續促銷販售，對正在參選的管碧玲持續造成傷害。
謝長廷說，管碧玲對高雄市有感情、也有使命感，但兩次參選都遭到「權勢的壓制」，12年前是為了配合黨的勝選計劃，這次是無辜遭受扭曲為派系棋子，令人同情，因此他要隔海澄清這點事實，還管碧玲公道。