準備硬起來 傳川普將對中祭強硬貿易措施

據了解，第一個行動將是回應美國企業對中國太陽能電板與洗衣機等尋求關稅或進口配額請求，美國貿易官員向川普建議採取新貿易壁壘措施，時間可能在1月底。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，部分密切追蹤美國貿易政策的企業高層與分析師指出，川普（Donald Trump）正在為明年年初對中國進行新貿易懲處措施鋪路，可能會在未來數週就涉及美中貿易的一系列爭議採取具體措施。

（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）說了快一年，美國總統川普傳出可能將在未來數週對中國祭出強硬貿易措施，第一個行動可能是在1月底，對中國太陽能電板與洗衣機等商品低價傾銷作出裁決。

報導指出，美國貿易代表萊特海澤（RobertLighthizer）6日在一場美中商務會議上表示，美國對中國貿易行為的抱怨，不能簡單地透過與北京的額外談判解決。

過去數週，川普似乎真的打算採取行動。川普在國家安全戰略中，將中國描述為戰略競爭對手，並表示美國不會再對侵權行為、欺騙行為或經濟侵略視而不見。報導指出，川普在未來數週將面臨的貿易決策包括美國企業對中國太陽能電板傾銷、智慧財產權與商業秘密竊取，以及中國過度生產關鍵產品造成的經濟損失等。

一名美國高階官員表示，中國需要根本性、系統性改革，並對市場開放作真正的承諾。「美國希望中國能停止竊取我們的商品、履行承諾，不要扭曲國際貿易體系。」1061228