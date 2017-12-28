NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳明文主張　全國整併為7大直轄市雲嘉嘉副首長會議　區域觀光協商HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

向他致敬 耶城哭牆旁的新高鐵站 以色列用「川普」命

鉅亨網2017/12/28 10:48
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

新加坡《聯合早報》12 月 27 日報導指出，以色列交通部長卡茨 (Yisrael Katz) 說，即將興建的東耶路撒冷延伸至哭牆附近的一個新鐵路站，將以美國總統川普 (Donald Trump) 名字命名。

卡茨 26 日批准了一項連接特拉維夫與耶路撒冷的高速鐵路建設計畫。這條新鐵路將開進老城猶太區，車站將設在西牆旁邊。卡茨下令將新車站命名為「唐納德 ‧ 約翰 ‧ 川普」(Donald John Trump)，以向川普致敬

根據英國《衛報》援引卡茲表示，這條延伸至哭牆的高速鐵路，將直接通往猶太教聖地，每年平均有 1100 萬人經過。

卡茲強調，川普能夠承認耶路撒冷是以色列首都，是一件「歷史性又勇敢的決定」，將車站以他來命名，是極大的感謝及回報。

以色列發言人歐維地亞 (Avner Ovadia) 指出，這條高鐵估計將花掉 7 億美元 (約 200 億元新台幣)，工程需時 4 年。

不過，有專家預測，若以色列動工興建這條高鐵，在耶路撒冷旁的舊城區挖掘鐵道，將會造成更多的衝突及爭議

川普 12 月初宣佈承認耶路撒冷為以色列首都，更計畫將美國大使館從特拉維夫一路遷到耶路撒路，引起國際社會抨擊。聯合國大會 21 日通過一項決議，認定任何宣稱改變耶路撒冷地位的決定和行動「無效」。美國則以「功能不彰、花費過度」為由，將聯合國 2018 至 2019 年預算削減逾 2.85 億美元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp川普耶城哭牆高鐵站以色列衝突耶路撒冷命名headline
Model 3交車預估被砍...台股盤中─多頭年底前反撲 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan