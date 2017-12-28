向他致敬 耶城哭牆旁的新高鐵站 以色列用「川普」命

新加坡《聯合早報》12 月 27 日報導指出，以色列交通部長卡茨 (Yisrael Katz) 說，即將興建的東耶路撒冷延伸至哭牆附近的一個新鐵路站，將以美國總統川普 (Donald Trump) 名字命名。

卡茨 26 日批准了一項連接特拉維夫與耶路撒冷的高速鐵路建設計畫。這條新鐵路將開進老城猶太區，車站將設在西牆旁邊。卡茨下令將新車站命名為「唐納德 ‧ 約翰 ‧ 川普」(Donald John Trump)，以向川普致敬。

根據英國《衛報》援引卡茲表示，這條延伸至哭牆的高速鐵路，將直接通往猶太教聖地，每年平均有 1100 萬人經過。