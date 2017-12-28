銀行搶攻行動支付　超商成主戰場　這家最大方全卡通刷

在國際3大行動支付登台後，國內行動支付大戰隨即開打，超商更成為銀行拓展通路及金融版圖的主戰場之一。繼國泰世華銀行搶進7-ELEVEN門市，中信銀行也與萊爾富便利商店合作，全面鋪設新式電子簽名板刷卡設備，明年1月3日起，在萊爾富可使用國內任一家銀行信用卡或簽帳金融卡（不含美國運通卡）進行刷卡消費或使用3大國際行動支付。
為提供持卡人更便利的行動支付體驗，國內發卡銀行積極拓展通路，而便利商店更是國人消費重要場所，根據統計，每人平均3天進出1次、每年在超商平均花費近萬元 。此外，根據VISA調查也發現，國人最期待下一個可以使用行動支付的地點正是便利商店，也因此，超商的ATM、信用卡及手機支付等也成為銀行攻略及拓展金融服務版圖的重點戰區，尤其3大國際行動支付登台後，帶動持卡人使用行動支付意願，銀行也積極搶進超商卡位。
中信銀就宣布，與萊爾富便利商店合作，全面鋪設新式電子簽名板刷卡設備，自明年 1 月 3 日起，消費者於萊爾富便利商店購物，可使用國內任一家銀行信用卡或簽帳金融卡（不含美國運通卡）進行刷卡消費，亦接受大陸的銀聯卡刷卡消費，消費者還可使用市面上包括 Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay、Hami Wallet、t wallet +等行動支付進行付款。
此外，民眾在萊爾富便利商店消費新台幣3000元以下可享感應式交易免簽名，3000元以上只需在電子板上簽名，使用信用卡若支援儲存電子發票，可享有財政部特別增加的電子發票專屬中獎機會，若幸運中獎時，發卡銀行將主動發出中獎通知，省去兌獎麻煩，真正實現無紙化數位消費環境。
在萊爾富啟動刷卡服務後，國內4大超商都已加入刷卡行列，不過，目前7-ELEVEN僅限使用國泰世華銀行信用卡；全家超商則開放台新銀行、中信銀行、國泰世華銀行與玉山銀行等 4 大銀行信用卡結帳；OK便利商店則透過聯卡中心接受逾20家銀行的卡片消費。
不過，相較萊爾富、全家、OK便利商店提供不只一家信用卡刷卡服務，7-ELEVEN目前僅限國泰世華信用卡交易，首波今年底陸續進駐北北基超過1700家7-ELEVEN門市，預計2018年1月底前完成全台5200家門市鋪機，但7-ELEVEN也已表示，未來將開放其他銀行信用卡刷卡，國泰世華銀行也樂觀其成。