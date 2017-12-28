銀行搶攻行動支付　超商成主戰場　這家最大方全卡通刷

在國際3大行動支付登台後，國內行動支付大戰隨即開打，超商更成為銀行拓展通路及金融版圖的主戰場之一。繼國泰世華銀行搶進7-ELEVEN門市，中信銀行也與萊爾富便利商店合作，全面鋪設新式電子簽名板刷卡設備，明年1月3日起，在萊爾富可使用國內任一家銀行信用卡或簽帳金融卡（不含美國運通卡）進行刷卡消費或使用3大國際行動支付。

為提供持卡人更便利的行動支付體驗，國內發卡銀行積極拓展通路，而便利商店更是國人消費重要場所，根據統計，每人平均3天進出1次、每年在超商平均花費近萬元 。此外，根據VISA調查也發現，國人最期待下一個可以使用行動支付的地點正是便利商店，也因此，超商的ATM、信用卡及手機支付等也成為銀行攻略及拓展金融服務版圖的重點戰區，尤其3大國際行動支付登台後，帶動持卡人使用行動支付意願，銀行也積極搶進超商卡位。