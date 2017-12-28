法媒看台灣 美中夾縫裡求生

韓石在這篇發自台北的報導中說，一名台灣高層人士告訴他，台灣還沒搞懂川普，但對美國不退出亞太區域的立場感到放心。

撰文記者韓石（Pierre Haski）在這篇以「台灣，在無法預測的美國和侵略性的中國之間求生」為題的報導中提到，川普（Donald Trump）一年前尚未就職時，就打破外交慣例與總統蔡英文通話；一年後，台灣對無法預測的川普，仍然保持戒心。

（中央社記者曾依璇巴黎27日專電）法國雜誌「新觀察家」（L’Obs）一篇於25日刊登在網站的文章表示，台灣處在中國陰影下，前途有一部分要仰賴美國，但看到美國總統川普一年來的言論，心情應可謂高低起伏。

文中還提到，川普12月中旬簽署國防授權法，其中包含考慮美台軍艦互訪可行性的條文，這雖不表示美艦很快就會抵達台灣，但在台灣人眼中，這意味川普不受中國恫嚇。

韓石在文中表示，台灣處在中國陰影下，前途有一部分要仰賴美國，川普就任一年後，台北的氣氛詭異，台灣人這一年來看到川普的推特（Twitter）發文和言論，尤其是他對中國國家主席習近平的讚賞，心情可謂高低起伏。

台灣防備中國，同時卻在很多層面仰賴中國，韓石引述一名親近蔡總統的人士的說法表示，過於仰賴中國是不好，台灣試圖擺脫束縛，但需要時間。

在內文中，另一名親近蔡總統的人士分析，中國對台灣採取兩面手法，一邊對政府施以棍子，一邊用紅蘿蔔吸引年輕人到中國創業或求學，所提供的條件，比起正尋求重振經濟的台灣，要優惠許多。

台灣年輕人也很兩難，他們一方面以身為台灣人驕傲，也堅持民主價值，另一方面卻看到中國這個被視為獨裁的國家，在經濟前景上更吸引人，不知如何是好。

台灣民主基金會執行長徐斯儉在報導中說，中國採取直接和間接方式影響台灣，甚至在媒體投資換取支持，以至於有些議題在這些媒體中不再提起、有些字眼不再使用。他說，台灣願與中國交流，但不能犧牲原則。

報導最後提到，在不利的環境裡，台灣的民主是最好的王牌，台灣擁有亞洲最佳的新聞自由，不像中國那樣關押政治犯，還有多元政治系統，已完成3次平和的政黨輪替，還有什麼更好的嗎？1061228