全台198系所招生掛零 頂大博士班也難逃

觀察國立大學的註冊率資料，可發現頂尖大學全校新生註冊率大多在90%以上，以交通大學註冊率94.76%最高，以中山大學89.32%、陽明大學85.16%相對較低，而一般國立大學新生註冊率也都超過80%。

教育部今年首度公布大專全校新生註冊率，根據教育部大專校院校務資訊公開平台公布的最新資訊，106學年度全校新生註冊率低於6成的學校共有17所（不計算宗教研修學院）。

（中央社記者許秩維台北28日電）教育部公布106學年大專校院最新校務資訊，共有198個系所招生掛零，比去年（151個）增加，連台大、清大、政大等頂大的博士班也不能倖免。

進一步查詢各系所狀況，全台共157所大專校院，共8849個系所（含博士班、碩士班、學士班、二專、五專進修部等），其中有198個系所招生掛零，其中包含104個日間學士班招生掛零，13個碩士班招生掛零，和53個博士班招生掛零，招生掛零的系所比去年（151個）增加。

頂尖大學雖然在全校新生註冊率表現亮眼，但仍有部分博士班招生情況不佳。

根據校務資訊公開平台資料顯示，台灣大學人類系、社會系、分子與細胞生物學研究所和免疫學研究所等4個博士班招生掛零，而清華大學社會系博士班和交通大學材料科學與工程學系奈米科技博士班也是招生掛零。

另外，成功大學則有企業管理系、國際經營管理研究所、材料科學及工程學系奈微科技博士班、能源工程國際博士學位學程等4個博士班掛零，政大地政系、統計系、國際經營與貿易系等3個博士生同樣招生掛零。1061228