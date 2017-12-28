台股盤中─多頭年底前反撲 大立光、鴻海強攻 大盤站

今天大盤主流股為蘋果概念股，股王大立光今日出現跌深反彈格局，盤中最高價來到 4105 元，而鴻海 (2317-TW) 則因昨日外資買超 5450 張激勵，今日股價也是上漲。

台股今日早盤開在 10513.29 點，最高 10592.04 點，最低則為開盤等點位 10513.29 點，其中昨日擔任台股撐盤要角的原物料類股，今日有塑化股漲多拉回修正影響，但是鋼鐵股有中鴻、東鋼等續展強勢。

台股今 (28) 日在大立光 (3008-TW) 跌深反彈帶動下，加上台積電、鴻海強力助攻，加權股價指數盤中站回半年線 10555 點位置，全場成交量預估將達 1180 億元的水準，多頭力拚年底前強勢表態，內資與集團股作帳氣勢強。

鴻海相關權證。(資料來源：鉅亨網整理)

證券分析師張陳浩指出，台股今日站上月線及半年線，目前就技術分析及人氣判斷，台股可望在 2017 年封關站穩半年線。

分析師黃漢成指出，在台股今日反彈走勢中，大立光帶動蘋果概念股反攻最受矚目，除大立光股價跌深反彈，在蘋果尚未公布最新手機銷售數字前，市場仍解讀 3D 感測元件、OLED 面板訂單未減，且原先傳出的砍單機種是 i8 及 i8 +，iX 銷售仍受市場看好。

黃漢成也指出，各公司即將公布 12 月的營收數字，漲價概念吸引市場目光，包含被動元件族群，另外汽車零組件股走勢也不容忽視。