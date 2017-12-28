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鴻海4個月市值蒸發逾5500億元 今跌深反彈強勢收

鉅亨網2017/12/28 11:04
鉅亨網 / NOWnews
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鴻海 (2317-TW) 短線股價從 122.5 元一路滑落到 90.5 元，市值也蒸發超過 5500 億元，今 (28) 日演出強勢反彈格局，股價開高走高，最高來到 94.7 元，順利站回月線之上。

法人指出，鴻海近期股價在蘋果 (AAPL-US)iPhone X 負面消息頻傳的衝擊下，股價接連走低，不過後來又傳出，蘋果砍單的是 iPhone 8 而非 iPhone X，讓買盤信心略有回籠。

法人表示，從技術線型來看，鴻海股價在 93 元以下就已經進入了長期投資區域，不過股價在經過連續走弱之後，市場信心不足，加上外資又持續賣超，更讓鴻海股價難以有效止跌，現在外資終於終止連續賣超，預料部分回補持股的買盤將陸續浮現。

法人指出，鴻海今日如果能順利在月線之上作收，短線目標將上看 97 元。

如果投資人看好鴻海行情，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海兆豐 75 購 01(062649-TW)、鴻海中信 73 購 03(066554-TW)、鴻海國泰 74 購 04(067052-TW) 等。

鴻海認購權證。資料來源：鉅亨網整理
鴻海認購權證。資料來源：鉅亨網整理

 

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