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油價連3揚 汽油下週估再漲3角

中央社2017/12/28 11:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北28日電）國際油價攀上2年半新高，利比亞油管爆炸減產，根據中油浮動油價機制計算，明年元旦凌晨零時起，國內各式汽柴油零售價每公升將調漲0.3、0.4元，將再次刷新國內油價3年新高。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升24.6元。

受到利比亞油管爆炸、石油輸出國家組織（OPEC）帶頭自願減產以及美國天氣寒冷影響，國際油價本週收在兩年半來新高，紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）一度站上60美元；不過27日下挫，也是一週來首次下跌，26日發生爆炸的利比亞輸油管預計下週應能修復。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油明年2月交割價格，日前也上漲1.77美元或2.71%，收在每桶67.02美元，是2015年5月中以來最高點。

中油分析，利比亞目前日產量95萬桶，但是由於油管遭到破壞，每日供油短少7至10萬桶。

根據中油原油指標7D3B每桶來到64.10美元，較上週增加1.65美元，新台幣匯率為29.951元，升值3.7分。依據中油浮動油價機制計算，明年元旦凌晨零時起，估計汽柴油每公升零售價分別調漲0.3、0.4元。1061228

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