李進勇：支持毛巾反傾銷稅 保護本土產業

他說，經本土毛巾業者重整旗鼓後，讓原本危在旦夕的台灣毛巾產業得以保存生機；中央政府經過兩次5年課徵反傾銷稅之後，10年的保護政策，讓毛巾產業從谷底翻身，也吸引愈來愈多年輕人注意毛巾產業的發展潛力。

李進勇表示，台灣有80%以上的毛巾業者設在雲林縣虎尾鎮，民國90年受中國大陸廉價毛巾衝擊，使得台灣毛巾產業幾乎滅絕；中央政府自96年起對中國大陸進口毛巾課徵反傾銷稅5年，本土業者才舒緩一口氣。

（中央社記者江俊亮雲林縣28日電）雲林縣是毛巾生產重鎮，過去一度受中國大陸廉價毛巾衝擊，產業幾乎滅絕；縣長李進勇今天召開記者會，感謝中央支持課徵中國大陸進口毛巾第3次反傾銷稅，保護本土產業。

李進勇指出，就在愈來愈多年輕人願意投入毛巾產業，讓毛巾產業注入更多創意及產業轉型之際，感謝中央政府支持課徵中國大陸進口毛巾第3次反傾銷稅，給予本土毛巾業者一個公平競爭的環境。

雲林縣政府建設處長蘇孔志也表示，目前轄內毛巾業者投入資產設備，積極從事提高附加價值創新研究開發工作，並結合觀光工廠的多元行銷，帶動地方產業發展，在開發與創新所面對的更高投資風險，更需要政府的繼續保護與支持。

蘇孔志指出，台灣自95年6月1日起對中國大陸進口毛巾課徵反傾銷稅5年，到期後經半年落日調查，100年12月20日起第2次繼續課徵反傾銷稅5年，第2次課徵於105年12月19日到期。

就在105年反傾銷稅課徵期限截止前，雲林縣毛巾產業科技發展協會向財政部申請繼續對中國大陸進口毛巾課徵反傾銷稅，最後由經濟部、財政部依程序調查認定，於今年12月20日公告，第3次繼續對中國進口毛巾課徵反傾銷稅，課徵期間5年，稅率為29.72%。1061228