安全起見 蘋果庫克即日起飛行均須搭乘蘋果專機

蘋果 (Apple) (AAPL-US) 董事會決定，執行長庫克 (Tim Cook) 即日起旅行時改搭蘋果專機，無論該趟旅程是公務目的還是私人行程。

蘋果週三發布一份股東代理聲明，「基於我們的全球政策和庫克執行長顯而易見的重要性，為了安全和效率，今年起開始執行此政策。」

聲明指出，庫克為個人旅成使用蘋果專機時，其成本會納入額外的酬庸計算，亦即庫克必須支付稅金。

蘋果表示，庫克今年替公司存下 93109 美元個人旅遊成本，「這是基於每小時航班費用和其他可動成本，包含燃料費、離港費用和著陸費用。」