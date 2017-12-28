全國首創愛鄰守護隊　台中市目標一里一隊

市府表示，由於社會型態變遷、人口結構老化，使得社區人際間相互照應能力逐漸消失，加上目前照顧體制的基層社會工作者人力不足，導致發生像是獨居長輩在家中發生跌倒等意外、卻無人知曉的不幸事件，形成社會安全網的漏洞。

台中市政府整合區里鄰行政系統及市府資源，全國首創「愛鄰守護隊」，由里長、鄰長及熱心人士主動關懷社區弱勢，將衛生醫療、社會福利、長期照顧、居家環境清潔等資源整合服務送到家，發揮「遠親不如近鄰」力量。目前台中市已成立584隊，關懷近2萬1千位個案，訪視約15萬2千人次。預計107年可達全市625里「一里一守護」目標。



▲愛鄰守護隊提供即時轉介衛生醫療。（圖／市政府提供 , 2017.12.28）

為照顧社區弱勢民眾，台中市全國首創「愛鄰守護隊」，一改過去各公部門常常各自為政的缺點，由市府衛生局、社會局、民政局共同推動，以里為單位、鄰為基礎，結合里長、鄰長及熱心人士擔任愛鄰志工，定期關懷訪視社區關懷獨居老人、經濟弱勢長輩、兒少扶助家庭及突發變故等需協助的弱勢民眾，提供即時轉介衛生醫療、社會福利、長期照顧、居家環境清潔、心理及健康促進等服務。

104年7月起，市府在南區開始試辦22隊，105大幅增至332隊，今年更達584隊，累計關懷近2萬1千位個案，訪視約15萬2千人次，轉介服務達2,345人次，預計107年可達成625里「一里一守護」目標。



▲愛護守護隊協助關懷民眾身心健康。（圖／市政府提供 , 2017.12.28）

市府也表示，由於「愛鄰守護隊」發揮鄰里關懷、守護社區弱勢的重要功能，日前就有發生北區有80歲不良於行的獨居長輩，因在家跌倒在地、無法起身，出現脫水的狀況，所幸擔任愛鄰守護隊隊長的里長上門關懷找不到人，緊急找鎖匠開門才及時救回一命，補足社會安全網重要的一塊拼圖，也因此該計畫也獲得衛生福利部與台灣健康城市聯盟合辦的健康城市暨高齡友善城市「康健獎」肯定。

此外，今年配合中央長照2.0推動「銜接居家醫療」，市府也號召69家居家醫療醫師，在「愛鄰守護隊」的媒介下，前往失能或疾病特性導致外出就醫不便的患者家裡進行醫療照護，改善現行不同類型居家醫療照護單位片段式的服務模式；另為掌握受關懷對象，市府同時也會透過「愛鄰守護雲端平台」資訊系統，了解及管控個案轉介的服務情形及進度。