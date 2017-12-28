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政治

監控共軍　蔡英文要國軍適時採取必要措施

記者呂烱昌／台北報導2017/12/28 13:17
▲國防部28日舉行「107上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，總統蔡英文在致詞時表示，國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全和區域和平穩定。（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.28）
▲國防部28日舉行「107上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，總統蔡英文在致詞時表示，國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全和區域和平穩定。（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.28）

國防部今(28)日舉行「107上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，總統蔡英文在致詞時表示，國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全和區域和平穩定。

蔡英文要將官們回想投身軍旅以來，一路走來的酸甜苦辣，還有在這個過程中，家人給各位的支持跟鼓勵。她說，今天是各位軍旅生涯中的光榮時刻，也是對家人感恩、感謝的重要時刻。

蔡英文勉勵晉升將官者，每人都是國軍的骨幹、最重要的領導幹部，今天能夠晉升，代表在每一個崗位上一路走來的付出，戮力於戰訓本務的努力，得到部隊最大的肯定。她以三軍統帥的身分，向大家道賀，也要代表國家表達誠摯的感謝。

蔡英文細數這一年以來國軍建軍成果，包括順利執行「漢光33號實兵演練」、以及 「政軍兵推」等各項重要演訓任務，另外包括資通電軍指揮部、空軍「P-3C反潛機」、 以及「防空暨飛彈指揮部」也都陸續成軍就位，她肯定國防部持續推動國防改革。

蔡英文也列出上任後改善國軍待遇項目，包括增加「國軍戰航管勤務」等6項加給、改善國軍的工作環境、部隊的營舍整建、以及裝備更新，還有攸關國家安全的重要基礎，國防自主發展等重大工作，也都在全力進行中。

蔡英文向所有同仁和社會大眾宣示，「政府非常支持國軍，推動國防事務改革的方向非常堅定，我們充滿決心、前進不懈」。

蔡英文強調，「國家寧可百年無戰事，不可一日無戰備。」這段時間以來，中國大陸在東亞區域頻繁的軍事動態，已經一定程度影響了區域的安全穩定，而我國一直是區域中，安全穩定的貢獻者，因此國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定。

這次將官晉任人員分屬總統府、國防部、國安會、國安局等4個單位，晉任中將6人、少將25人，一共31人，包括總統府新任侍衛長張捷晉任中將。


▲總統府新任侍衛長張捷晉任中將，蔡英文總統握手祝賀。（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.28）

關鍵字將官晉升蔡英文國軍
新系拒收游泳池？柯：陰謀論太多

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