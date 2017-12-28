陸學者：2018年中美關係挑戰更多

但他說，中方希望繼續推進中美新型大國關係建設，川普卻在國內壓力下立場後退，提出要發展「建設性的、以結果為導向的」中美關係。雙方對發展合作夥伴關係的內涵和互動準則缺乏共識。

（中央社記者尹俊傑北京28日電）中國大陸學者吳心伯表示，美國總統川普當選一年來，中美關係比預想「好得多」，但中美經貿、北韓擁核與美國國內政治問題，將使2018年中美關係遭遇更多挑戰。

此外，川普基於「美國優先」執政理念，對外政策大幅減少對國際和多邊問題的投入，使中美多邊互動減少，一定程度上削弱中美關係發展的動力。

吳心伯認為，中美關係發展面臨的挑戰，源於美國共和黨傳統商業與安全利益兩大權力基礎內的鷹派。

川普政府12月稍早發表首份國家安全戰略報告，點名中國為「競爭對手」。吳心伯指出，這顯示來自商業和安全陣營的鷹派，影響川普對中政策的程度有顯著上升趨勢，為中美關係健康穩定發展帶來愈來愈大的壓力。

展望2018年中美關係，吳心伯說，川普很可能在貿易問題上加大對中國的壓力，也可能「強人所難地」要求中方對北韓採取切斷供油等進一步施壓措施。此外，隨著「通俄門」調查推進，川普也可能尋求在外交上製造摩擦，轉移國內注意力。

他表示，總體而言，2018年的中美關係會遇到更多挑戰。

吳心伯寫道，中方為此應繼續發揮元首外交引領作用；充分發揮中美四大對話機制作用，深化與川普執政團隊交往；釋出「新的改革紅利」，為穩定中美經貿關係帶來「正能量」。1061228