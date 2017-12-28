雷倩：婦聯會主委不會鬧雙包

（中央社記者李淑華台北28日電）遭撤免的婦聯會主委辜嚴倬雲昨天向法院聲請停止執行處分，但婦聯會24日已經選出新主委雷倩，外界質疑主委恐「鬧雙包」。雷倩今天說，主委不會鬧雙包，她並說此刻婦聯會是「步步驚心」。

雷倩上午接受中央社記者訪問時表示，「如果法院裁准撤銷處分，辜媽媽仍是主委，就算法院駁回，仍可重選辜媽媽擔任主委」，她則始終抱持「暫代主委」的心情。

雷倩重啟與內政部、黨產會的三方行政協商，她今天將召開常委會，針對是否簽署行政契約諒解備忘錄，做出最後決議。

對於昨天辜嚴倬雲發表聲明，並向法院聲請停止執行撤免處分，雷倩表示，婦聯會長期由辜嚴倬雲領導，「協助辜媽媽捍衛名譽及合法權利，婦聯會責無旁貸」。