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中央社

雷倩：婦聯會主委不會鬧雙包

中央社2017/12/28 11:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者李淑華台北28日電）遭撤免的婦聯會主委辜嚴倬雲昨天向法院聲請停止執行處分，但婦聯會24日已經選出新主委雷倩，外界質疑主委恐「鬧雙包」。雷倩今天說，主委不會鬧雙包，她並說此刻婦聯會是「步步驚心」。

雷倩上午接受中央社記者訪問時表示，「如果法院裁准撤銷處分，辜媽媽仍是主委，就算法院駁回，仍可重選辜媽媽擔任主委」，她則始終抱持「暫代主委」的心情。

雷倩重啟與內政部、黨產會的三方行政協商，她今天將召開常委會，針對是否簽署行政契約諒解備忘錄，做出最後決議。

對於昨天辜嚴倬雲發表聲明，並向法院聲請停止執行撤免處分，雷倩表示，婦聯會長期由辜嚴倬雲領導，「協助辜媽媽捍衛名譽及合法權利，婦聯會責無旁貸」。

雷倩昨天深夜也在臉書表示，「婦聯會和辜媽媽，沒有切割問題，只有同舟共濟」，「非常謝謝辜媽媽在新聞稿裡對我的信任」。

不當黨產處理委員會原本預計26日做出認定婦聯會是否為國民黨附隨組織，由於雷倩展現誠意，後來黨產會決定「暫緩」討論。雷倩表示，婦聯會今天開常委會，也就是與內政部、黨產會協商同意暫緩討論認定的前提。

雷倩說，目前她雖具有「代理主委」、「新任主委」的雙重身分，但她始終認為自己只是「暫代主委」，尤其此刻婦聯會兵荒馬亂，步步驚心，所以無法講太多，一切秉持認真、誠信、公開、公平的原則來處理問題。

她說，前幾天她從國外趕回來協助婦聯會相關事宜，無非希望能夠「刀下留人」，但目前仍在法場上，心情戰戰兢兢。

內政部22日做出撤換婦聯會主委決議，婦聯會24日選出新任主委，但辜嚴倬雲27日向法院聲請停止執行撤免處分，婦聯會主委是否「鬧雙包」，對此，雷倩表示，不會有這種情形發生。1061228

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