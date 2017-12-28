陳明文主張　全國整併為7大直轄市

行政院長賴清德昨宣布，明年將啟動研議行政區重劃，重新分配台灣資源。民進黨立委陳明文更主張，全國簡併為七大直轄市。
陳明文表示，中央政府現在確實看到問題了，就應下定決心打造全國一致的行政區劃，全面採行二級政府制；全國可整併為七大直轄市，如花蓮縣與台東縣可併為東部直轄市，北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、離島分別整併，唯有全國一致性的行政區劃，才能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面的發展。
對此，民進黨立委趙天麟今(28)日表示，台灣現在目前用很特殊，而且不一定科學的方法變成六都，這樣一個分配，其實是不適合的，會像賴清德所說的，形成重北輕南、或是重城市輕鄉村，造成預算分配不公的現象。
趙天麟指出，但是全台灣到底要變成七個直轄市？還是都、州、省？很多人都曾提出過，也就是把台灣分成北、中、南、東、離島，依照生活範圍，大家對於行政上的熟悉，來進行區劃，這個方向他是贊成的。
不過趙天麟也說，這是動大刀，要非常謹慎，尤其明年進入選舉年，希望行政單位做決策時，要充分溝通，包括召開公聽會，讓大家充分參與。
民進黨立委羅致政表示，它涉及的面向很廣，不只是單純行政區的規畫，還涉及國土規畫，這只是建議之一，台灣確實缺乏整個國土規畫，國土規畫好了以後，才有進一步行政區規畫，這一塊不要單獨抽離來看，要從大方向來看。