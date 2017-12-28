陳明文主張　全國整併為7大直轄市

行政院長賴清德昨宣布，明年將啟動研議行政區重劃，重新分配台灣資源。民進黨立委陳明文更主張，全國簡併為七大直轄市。

陳明文表示，中央政府現在確實看到問題了，就應下定決心打造全國一致的行政區劃，全面採行二級政府制；全國可整併為七大直轄市，如花蓮縣與台東縣可併為東部直轄市，北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、離島分別整併，唯有全國一致性的行政區劃，才能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面的發展。

對此，民進黨立委趙天麟今(28)日表示，台灣現在目前用很特殊，而且不一定科學的方法變成六都，這樣一個分配，其實是不適合的，會像賴清德所說的，形成重北輕南、或是重城市輕鄉村，造成預算分配不公的現象。