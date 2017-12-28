入睡後易醒 北醫研究：PM2.5擾眠

北醫大呼吸治療學系副教授莊校奇今天表示，研究結果發現，鑄造業作業人員因長期處於電焊作業環境，在熔融金屬和澆鑄過程中會直接面對作業產生的PM2.5，濃度已超出法規規範的61倍。

台北醫學大學校長林建煌帶領的北醫大胸腔醫學研究中心團隊，利用智慧型穿戴裝置監測傳統鑄造業的作業人員睡眠品質受到PM2.5影響情形。

監測數據指出，150名受測者當中，平均睡眠時間為6.6小時，比一般人平均睡眠時間7.52小時低；一般辦公室人員平均睡眠清醒次數為15次，電焊作業人員則多達22次。

莊校奇說，國內外流行病學研究都指出，空氣污染物與睡眠呼吸中止症、心肺相關疾病的發生率及死亡率有關。此次研究更顯示，職場暴露細粒徑懸浮微粒會顯著降低員工的肺功能與尿液中的血清素濃度。

血清素是睡眠循環重要的調節因子，莊校奇表示，推測PM2.5影響睡眠品質跟有害的懸浮微粒造成身體慢性發炎、身體氧化壓力增加，造成血氧濃度下降，影響血清素有關。

參與研究的衛福部雙和醫院胸腔內科主任李岡遠表示，血清素除了和睡眠障礙有關，相關的色胺酸代謝路徑也是調節免疫及發炎的重要因素，並和癌症有關。

莊校奇說，此次研究雖針對鑄造業工作人員，但近年秋冬都會有空污狀況，空氣中也有類似鑄造廠的金屬懸浮微粒，對一般民眾也會造成健康危害。

空污嚴重時，莊校奇建議，可視情況多攝取富含色胺酸食物，例如：牛乳、優酪乳、奶酪、巧克力、蛋、魚、豆類和肉，都能增加血清素，有助睡得更好。

莊校奇也說，過去民眾都是到醫院花一段時間檢查才發現暴露在空污下導致的呼吸道及心血管疾病，但若搭配穿戴式裝置的監測，可以提早預警，讓民眾可以提早警覺空氣品質不良對身體所造成的影響。1061228