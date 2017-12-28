寵物食品標示不清 違規狀況多

（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市政府今天公布查核特定寵物業和市售寵物食品結果，有一業者因容留販售犬隻超過許可數量，遭罰新台幣4萬元；寵物食品違規則以未標示保存期限及製造國外廠商資訊最多。

台北市法務局和動物保護處開記者會說明查緝結果。主任消保官何修蘭表示，依動保法規定，寵物食品應標示包含品名、成分、有效日期、保存期限等，抽查96件，其中標示不符或未依法申報有52件，又以未標示保存期限和國外廠商資訊不清最多，業者已改善完畢。

何修蘭說，北市每年針對市售寵物食品內容物抽驗，至10月底，96件寵物食品已完成檢驗，檢測項目包含黃麴毒素、三聚氰胺、致病性大腸桿菌等，結果都符合標準。