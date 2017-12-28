寵物食品標示不清 違規狀況多

（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市政府今天公布查核特定寵物業和市售寵物食品結果，有一業者因容留販售犬隻超過許可數量，遭罰新台幣4萬元；寵物食品違規則以未標示保存期限及製造國外廠商資訊最多。
台北市法務局和動物保護處開記者會說明查緝結果。主任消保官何修蘭表示，依動保法規定，寵物食品應標示包含品名、成分、有效日期、保存期限等，抽查96件，其中標示不符或未依法申報有52件，又以未標示保存期限和國外廠商資訊不清最多，業者已改善完畢。
何修蘭說，北市每年針對市售寵物食品內容物抽驗，至10月底，96件寵物食品已完成檢驗，檢測項目包含黃麴毒素、三聚氰胺、致病性大腸桿菌等，結果都符合標準。
動保處也抽驗經營寵物賣買、寄養和繁殖業者，防疫檢驗組組長許萌芳表示，查核全市80家特定寵物業者，其中，耀晟寵物坊因許可證僅容許25隻小型犬，現場有40隻，依違反動保法規定罰款4萬元，其餘業者都合格。
何修蘭說，今年寵物消費糾紛案有37件，包含21件為食品、用品糾紛，醫療消費爭議6件，買賣爭議6件，其他類型3件，有一件特殊案件則是飼主送小狗到美容店後引發糾紛。
何修蘭解釋，申訴人把小狗送至寵物美容店，返家發現小狗骨頭異狀，送獸醫院診治後得知骨況，開刀打鋼釘，民眾要求業者賠償5萬元醫療費、5萬元復建費，業者坦承是員工造成，雙方協商後未談成，申訴人決定走法律途徑。
動保處建議飼主買寵物食品前，可至農委會「寵物食品申報網」查詢；何修蘭也呼籲，寵物食品及寵物販售業者應善盡自主控管，有消費爭議可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」諮詢。1061228