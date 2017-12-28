分析師估比特幣明年至少崩跌4次 價格波動於6600

比特幣 2017 年漲勢驚人，即使有重跌修正，但基本上都未跌回甚至接近年初價格。不過有追蹤多年走勢的分析師認為，未來 1 年的波動還會更大。

據《CNBC》報導，分析師 Nick Colas 分析比特幣至少 4 年，屬於早期就發表報告的專家。他在 DataTrek Research 的最新報告中表示，他認為比特幣明年會有多次重跌修正，價格波動在 6500-22000 美元之間。

比特幣周三表現疲軟，自 16500 美元附近下挫，隨後在 14500 美元至 15500 美元區間波動。