台灣好玩卡推2.0版 107年起可跨區使用

李昆澤說，好玩卡知名度極低，資訊又不清楚，使用也不便，有增加預算的必要嗎？

民進籍立委黃國書、陳素月、李昆澤都對發行好玩卡效益提出質疑，106年度預算有3300萬元，但到現在執行率才2.25%，107年度預算還要編4980萬元。

（中央社記者汪淑芬台北28日電）多位立法委員今天質疑觀光局輔導縣市發行的「台灣好玩卡」知名度及執行率低，使用也不便；觀光局長周永暉表示，明年將推出2.0版，新好玩卡將可跨區使用。

周永暉坦承，台灣好玩卡名字好聽，但做得不好，觀光局已改變策略，明年推台灣好玩卡2.0版，可以跨區使用，不再受限發卡地區，且也與行政院人事行政總處達共識，明年起國旅卡可購買台灣好玩卡。

周永暉說，到年底地方申請的補助全部提出後，估好玩卡執行率約可達70%。

根據觀光局統計，目前已輔導各地方發行6張台灣好玩卡，包括高屏澎卡、宜蘭卡、中台灣卡、台東卡、台南卡及北北基卡，發卡量近20萬張，銷售率從7%至20%。

周永暉說，明年會再增加桃園市、新竹縣及連江縣的好玩卡。

交通委員會最後決議台灣好玩卡107度預算，小刪200萬元。

台灣好玩卡是運用智慧科技及行動載具技術，整合交通票證、旅運服務及觀光景點等資源，希望提供旅客，尤其是國外來台觀光客更智慧、便利的旅遊資訊服務。1061228