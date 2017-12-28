NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳明文主張　全國整併為7大直轄市雲嘉嘉副首長會議　區域觀光協商HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

礦業法糾纏9個月 立委質疑經濟部跳票

中央社2017/12/28 11:22
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者黃雅娟台北28日電）礦業法自3月凍結礦權展限以來，到今天尚未有結果。立法委員徐永明質疑，經濟部承諾全部跳票。

立法院經濟委員會今天進行營造水岸融合之優化環境及離岸風電產業政策建置期程、進度及辦法等專案報告，由經濟部長沈榮津、環保署副署長詹順貴、農委會副主委李退之及相關單位人員出席備詢。

時代力量立法委員徐永明質詢時表示，針對經濟委員會3月20日做出決議，凍結礦權展限核定，7月臨時會開會審查，行政院、經濟部都沒有提出自己的草案版本，從3月凍結到今年經濟委員會開會最後一天，「礦業法一點動靜都沒有」。

徐永明詢問，總統蔡英文頒發已故導演齊柏林褒揚令時表示，礦業法、礦權展限要做政策環評，過去沒有做過環評的也要重新審查，是何時做出的宣示？沈榮津回應，是今年6月。

徐永明說「經濟委員會荒謬」，先前通過的臨時提案到明年3月就解凍，就算凍結展限，業者是不是可以繼續開挖？沈榮津回答，可以。

徐永明表示，前經濟部長李世光做出的三大承諾全部跳票，包括展限必須遵守原住民族基本法21條諮商同意權，展限須重新申請礦業用地核定，礦權展限須實施環評，全部跳票；甚至相關提案到了委員會沒有人敢表決。

由於發言時間已到，徐永明仍要求沈榮津回應，13日要求台電公布10年內社團補助經費，但是直到現在還沒有公布。沈榮津表示，由於當時並非自己出席，不確定當時出席的次長是否有做出承諾。

會議主席民進黨籍立法委員邱志偉表示，由於發言時間已到，請沈榮津回座，並請下一位委員質詢，一度引起徐永明不滿，與召委邱志偉在會場互嗆。1061228

入睡後易醒 北醫研究：P...台灣好玩卡推2.0版 10...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan