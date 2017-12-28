高雄美術館音樂藝術盛宴　好年享樂年終音樂會迎2018

2017的高雄美術館好熱鬧。從23歲館慶開始，7月起邁向法人化，啟動一系列的服務如夜間開館、小周末音樂會、跨領域藝術講座、藝術生態特色導覽和藝術體驗中心等新形態活動；希望透過各種形式的整合，逐步形塑專屬於高美館的「一日藝術生活圈」。高美館表示，希望每位來到高美館的朋友，除了看展覽、獲新知，感受不同場域文化的能量，更在這裡遇見不同的事物，進而遇見心中不一樣的自己。

高雄美術館在2017年推出一系列新型態活動，為的就是形塑專屬高美館的一日藝術生活圈。如今年歲將屆，更推出音樂、藝術盛宴；不論是《WAWA－南島當代藝術展》或是《靜河流深》特展，高美館都希望能帶給民眾不同的文化能量，更邀請大家在「好年享樂年終大廳音樂會」的優美樂音中，迎接2018、迎接下一個好年。

於是，高美館在歲末獻上音樂藝術盛宴，安排一場美好充實的午后走訪陪伴您共度歲末假期。首先走進一樓大展《WAWA－南島當代藝術展》，感受來自南太平洋、充滿熱情靈魂的藝術熱浪席捲。而來從國內到國外，裝置、影像、纖維乃至於聲音的多元呈現，引領您從海洋的世界進入。

接續107年2月10號開展的《靜河流深》特展是以多重藝術展演形式、展開城市多場域的連結，建構高雄城市脈絡為主題的跨域展演計畫，同時啟用全新打造、且為國內公立單位首先採用薄膜均光設計的104-105展覽室，加上正規畫中的整體園區改造與結合高美館與兒美館、生態園區而成的「高美館藝術生態園區」，是新形態美術館的樣貌與願景。

好年享樂年終大廳音樂會，特別感謝由蔡衍榮先生創立的「財團法人旺台環境文化基金會」與「財團法人旺台文化教育基金會」獨家贊助。自2015年度「走過 愛 堅強－高雄石化氣爆周年展演－高美館大廳音樂會」以及2016年「好年．好樂－新年大廳音樂會」及本次年終大廳音樂會，蔡先生期望以一己之力，發揮拋磚引玉之影響，服務學子、學校、鄉里及社會，引入更多正面力量，促進社會的美好，也希望在這次活動中，與各位蒞臨朋友一起喜迎新年，展望未來。邀請您，30日下午4點與我們在高美館不期相遇，一起在冬日溫暖午後，迎接下一個好年。