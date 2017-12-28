大甲警友辦事處體恤員警　裝備設備更新作靠山

台中市政府警察局大甲分局警員，對於目前政府所重視掃黑、肅槍、緝毒、打詐等重點工作積極佈線查緝有良好績效，除轄區發生重大刑案均能於最短時間偵破。例如，7日破獲犯嫌涉嫌販賣安非他命、愷他命及咖啡包毒品總重量2556.3公克，若流入市面將造成人民健康重大危害；於14日3小時內破獲恐嚇、毀損、槍砲彈藥管制條例案。另，9月迄今查獲詐欺車手17名等，各項績效卓著。

大甲警友辦事處為體恤員警日以繼夜、不眠不休執勤的辛勞，並針對現階段各項治、交安重點工作，績優表現良好者，主任白政忠及各警友特於27日下午利用大甲分局聯合勤教時間，頒發工作績優獎勵金。

此外，大甲分局大門前原公益團體捐贈LED資訊看板已年久失修、不堪使用，大甲警友辦事處特捐贈大型LED資訊看板，適時提供民眾最新、最即時的治、交安資訊；另有鑑於目前犯罪手法不斷推陳出新，為有效執行查緝、遏止不法活動，更購置高科技偵防犯罪器材、攝影機等裝備，精進偵防犯罪能量以確保任務順遂。

大甲警友辦事處主任白政忠就任以來，即陸續捐贈員警應勤裝備多功能反光背心（英式反光背心）及體恤員警夏天於5樓大禮堂勤教集會時常汗流浹背，購置冷氣機2臺等設備，提供大甲分局同仁舒適集會場所等等，現又購置大型LED資訊看板、廚房設備及高科技偵防犯罪器材，讓大甲分局所有同仁對大甲警友辦事處全體警友的用心及給予後勤支援，深切表達敬意與謝意。

白政忠表示，大甲分局轄區在全體員警的認真執勤下，交通、治安方面有顯著的改善，周遭的朋友均大為讚賞。由於轄區治安穩定，讓民眾安心居住有保障，身為大甲一份子，感到與有榮焉，而大甲警友辦事處是大甲分局所有同仁有力的後盾，只要警察同仁有任何需求，大甲警友辦事處均會義無反顧全力支持。他也期許未來，在辦事處所有會員共同努力下，當警察同仁最強而有力的靠山。