金融業弊案多為內部檢舉 吹哨者制度保護是急迫議題

隨著吹哨者機制逐漸受到各界重視，金管會日前也已正式將吹哨者保護納入金控與銀行內稽內控制度內，以提高吹哨者保護的法律位階。勤業眾信聯合會計師事務所總裁郭政弘表示，公司治理是投資人權益保障的重要指標，對於攸關大眾權益的金融業，吹哨者制度建立與保護，是金融業者當前需要面對的急迫議題。

根據統計，在揭弊事件中，多數舉報都是循內部管道，顯示內部舉報制度為揭弊最主要來源，換言之，如果企業內部無正規申訴防弊機制，就會有很多弊案無法被揭露。

日前主管機關修訂「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，希望提高舉報制度的位階，關注吹哨機制本身是否由具備職權行使獨立性的單位負責，同時也確保舉報者身分保密性及其工作權。