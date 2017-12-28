條碼支付風險高 陸將設每日上限

例如，消費者在使用微信錢包掃描靜態條碼支付時，單日使用零錢包支付的上限不超過500元，同時微信關聯的所有銀行卡還可以再獨立獲得500元的支付上限。

根據規範，使用靜態條碼支付，風險防範能力為D級，無論使用何種交易驗證方式，同一客戶銀行或支付機構單日累計交易金額應不超過500元。

對於使用動態條碼（如手機上實時生成的條碼）進行支付，風險防範能力根據交易驗證方式不同分為A、B、C三級，同一客戶單日累計交易限額分別為自主約定、5000元、1000元。

人行官員表示，條碼支付規範將從2018年4月1日起實施，上述額度已覆蓋絕大部分使用條碼支付付款客戶及商戶需求，但鼓勵民眾採用更為安全的動態條碼支付。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希渺指出，新規實施後，消費者在街頭商販掃靜態條碼小額支付不受影響，也不影響商販收款。如果在飯店吃一頓600元大餐，掃靜態條碼付款就有點困難了，不過可以讓收銀員掃消費者手機上生成的動態條碼，這樣其實更安全。

條碼支付具有進入門檻低、成本少、便於融入各種場景等優勢，已成為大陸民眾最普遍的支付方式，甚至連乞丐也改用條碼乞討。

不過條碼支付也有易遭盜取訊息、植入木馬病毒、駭客入侵與變造竄改等缺陷，有關案件層出不窮。1061228