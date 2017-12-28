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中央社

婚禮邀不邀歐巴馬 哈利王子巧迴避爭議

中央社2017/12/28 11:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國哈利王子明年將迎娶美國女星梅根馬克爾，對於是否邀請美國前總統歐巴馬參加婚禮，哈利巧妙閃避了可能在兩國政府間造成裂痕的機會，只說計畫尚未敲定。

有線電視新聞網（CNN）報導，哈利王子（PrinceHarry）在英國廣播公司（BBC）電台上被問及是否將邀請前美國總統歐巴馬時，表示不想「毀掉那個驚喜」。

英國媒體猜測，英國官員擔心若哈利與未婚妻梅根馬克爾（Meghan Markle）決定邀請好友歐巴馬夫婦，但卻冷落川普，可能造成政治上的後果。

梅根馬克爾過去多次批評川普，而英國對於川普未來的正式訪英行程，也早已出現廣泛爭議。

這場婚禮並非完全是國家性場合，賓客名單由白金漢宮擬定，英國政府則擔任諮詢角色。目前並不清楚政府是否堅持邀請川普或代表人員，還是會阻止白金漢宮邀請歐巴馬夫婦出席。

哈利今天以客座編輯身分現身英國廣播公司第4電台早晨節目「今日」（Today）時，碰到這個傷腦筋的難題。主持人詢問哈利，他與前總統歐巴馬的交情是否好到可以邀他參加婚禮。

哈利巧妙地迴避問題，表示：「我們尚未整理完邀請對象或賓客名單，所以沒人知道他（歐巴馬）會不會受邀，我不想毀掉那個驚喜。」

英國王室2014年為傷殘退伍軍人創辦「永不屈服運動會」（Invictus Games），哈利是因歐巴馬夫婦支持運動會，才與他們關係親近。

哈利王子與梅根馬克爾上月宣布訂婚，將於明年5月19日在倫敦西區的溫莎城堡（Windsor Castle）聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行婚禮。（譯者：中央社周莉芳）1061228

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