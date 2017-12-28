高中英聽成績單29日寄發 上網電話都可查

若考生於寄發後第4天（不含例假日）起未收到時，集體報名者，可洽代辦報名單位；個別報名者，可電話（02-23661416轉608）查詢，申請補發日期自106年12月29日至107年1月5日。

大學入學考試中心今天發布新聞稿表示，107學年高中英語聽力測驗第二次考試已於16日舉行完畢，考生成績通知單將於29日寄發，個別報名者，將寄至考生通訊地址；集體報名者，由報名單位轉發考生。

（中央社記者許秩維台北28日電）大考中心今天表示，107學年高中英聽第2次考試成績通知單將於明天寄發，並提供網路和電話查詢服務，報名資料有填手機號碼的考生，也會收到簡訊通知成績。

大考中心表示，明天將寄發成績通知單，上午9時也提供網路（http://www.ceec.edu.tw/）與電話語音（02-23643677）成績查詢服務，報名資料有填寫手機號碼的考生，大考中心也會主動發送簡訊，通知考生成績。

考生如對成績有疑義，須於107年1月2日至1月5日，至大考中心網站複查申請網頁，登錄申請複查相關資料，複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，不予處理，複查結果通知書於107年1月11日寄發，並提供網路及電話語音查詢。

大考中心表示，高中英語聽力測驗成績可做為107學年大學繁星推薦入學、個人申請入學與考試入學招生管道的大學校系檢定項目或個人申請入學第二階段審查資料之一，高中英聽測驗成績使用有效期限為3年，請考生注意招生簡章規定。1061228