製造業景氣連6顆黃藍燈 不確定因素未除

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）台經院最新公布11月製造業景氣燈號亮出第6顆黃藍燈，為2015年2月以來最長黃藍燈紀錄。台經院表示，由於全球金融環境緊縮等不確定因素仍存，未來仍應審慎觀察。

台灣經濟研究院今天公布2017年11月製造業景氣概況，11月整體製造業景氣信號值為11.91分，燈號維持代表低迷的黃藍燈，為連續第6個月的黃藍燈，是自2015年2月以來，最長黃藍燈紀錄。

台經院在新聞稿中指出，11月整體製造業景氣信號值較10月增加0.45分。從信號分數來看，已較10月增加，只是尚未達到變燈水準，顯示景氣復甦動能仍較弱。