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中央社

耶誕假期蘋果受青睞 這產品超越iPhone X

中央社2017/12/28 11:33
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）耶誕假期剛過沒多久，iPhone銷售狀況備受關注。一項調查顯示，蘋果行動裝置在耶誕假期相對受歡迎，其中iPhone 7最受果粉青睞，iPhone X排名第3。

全球行動數據分析及廣告平台Flurry調查數據顯示，在耶誕假期當週期間，蘋果（Apple）的iPhone和iPad產品，為相對受消費者歡迎的行動裝置品牌，占當週行動裝置啟用比重約44%。

韓國三星（Samsung）排名居次，三星品牌占統計耶誕假期當週啟用行動裝置產品比重約26%，排名第3的華為（Huawei）占比僅5%，

Flurry是透過分析在耶誕假旗當週期間，智慧型手機和平板電腦啟動並下載軟體套件的狀況，進一步統計品牌廠商行動產品受歡迎的程度。

若進一步分析蘋果產品，調查顯示，耶誕假期當週啟用產品比例最高的是iPhone 7，占比約15.1%，其次是iPhone 6，占比約14.9%，再者才是今年11月初開賣的iPhone X，占比約14.7%。iPhone 6s和iPhone 7Plus也表現不俗，占比分別是12.6%和10.4%。

調查指出，蘋果舊產品在耶誕假期當週頗受歡迎，主要是在美國市場舊產品價格相對親民，鋪貨率也較高。

iPhone X在美國Apple Stores的鋪貨率持續攀升。國外科技網站Appleinsider日前引述創投公司LoupVentures分析師孟斯特（Gene Munster）投資筆記指出，在12月18日到25日當週，iPhone X在美國AppleStores鋪貨率，已從56%提升到97%。1061228

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