維也納愛樂新年音樂會　新場館戶外劇場首度舉行

逾半世紀的維也納愛樂新年音樂會傳統，每年邀請指揮名家率領維也納愛樂管弦樂團，於維也納的金色大廳盛大舉行。今年邀請義大利指揮家里卡多•慕提指揮，這也是繼1993、1997、2000及2004年後，慕提第5度擔任這場新年音樂盛典的指揮。慕提被譽為｢當代最偉大的指揮家之一」。

衛武營國家藝術文化中心，每年於1月1日與國際同步衛星直播維也納愛樂新年音樂會，至2018年將是連續第十周年舉辦，提供高雄市民世界最頂級的音樂饗宴。衛武營將於2018年10月正式開幕，2018年的新年音樂會特別移駕新建場館，首度在戶外劇場舉行，邀請民眾同歡。

曾先後於佛羅倫斯五月音樂節、倫敦愛樂管弦樂團、費城管弦樂團，以及義大利米蘭史卡拉歌劇院擔任音樂總監。自稱｢音樂潔癖」的慕提，自2010年起帶領芝加哥交響樂團，以獨具風格的完美及精準高標，再度推升芝加哥交響樂團全球地位。慕提自1971年以來一直與維也納愛樂管弦樂團合作，曾合作超過500場音樂會。1992年，慕提擔任維也納愛樂管弦樂團150周年紀念音樂會的指揮後，樂團頒予他珍貴的｢金戒指」，表達對他的愛戴，2001年樂團再頒給慕提｢奧托‧尼克萊金獎章」，表揚他對樂團的藝術貢獻。如今他被尊稱為維也納愛樂的名譽會員。

2018元旦晚上6時15分至8時45分，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場的現場轉播，由知名大提琴家張正傑與台視主播鄔凱雯合作主持，帶領臺灣樂迷與全球超過90個國家的觀眾一同共襄盛舉，音樂會於衛武營戶外劇場轉播，民眾可以自由入場並坐在草地上欣賞。

張正傑興奮地表示，這場直播音樂會是世界僅有，吸引十多億人口同步觀賞，相信這次指揮家里卡多·慕提，在指揮上將會有不同於其他時期的表現，這次他選的曲目大多是史特勞斯家族的作品，聽起來相當親民與舒服、帶給人們生命力與創造力的感受。民眾於下午4點便能到衛武營走走，當天特別邀請到2017維也納國際青少年音樂節弦樂組冠軍殊榮的「親愛愛樂」，從下午4點到5點帶來精彩暖場節目。